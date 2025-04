Oster-Special: Oberliga-Experten-Tipp mit Power-FuPaner Softik Miller

Das sind seine Tipps und Prognosen zum Spieltag an Ostermontag:

Am 31. Spieltag erreichte Gerrit Kaiser, Kapitän des SV Lippstadt 08, beim Oberliga-Tippspiel respektable 12 Punkte. Die FuPa-Redaktion war mit 5 Punkten chancenlos gegen Spieltagssieger "TobiSt", der satte 17 Punkte holte.

Miller: "Der ASC ist gut drauf, hat in den letzten drei Spielen zwölf Tore erzielt und mit Podehl einen echt formstarken Angreifer im Kader. Auch Rausch möchte sicherlich noch etwas für sein Vorlagenkonto tun, das bereits 20 Assists aufweist."

FC Eintracht Rheine - SC Verl II

Miller: "Rheine hat das Spiel in Schermbeck nach einer starken zweiten Hälfte etwas unglücklich verloren. Die Heimstärke - nur eine Niederlage in den letzten fünf Heimspielen - zeichnet Rheine aus. Dort wird es keinem Gegner einfach gemacht. Dazu befinden sich Luca Meyer, Hammami und Gündogan in ausgezeichneter Form. Bei Verl zeigt die Formkurve nach unten."

Miller: 2:0

FuPa: 1:2

RW Ahlen - SV Lippstadt 08

Miller: "Mit dem neuen Cheftrainer Luka Tankulic hat Ahlen in den letzten vier Heimspielen nur einmal verloren. Lippstadt hat keine weite Anreise und wird versuchen mindestens einen Punkt mitzunehmen. Beide trennen sich schiedlich friedlich mit einem Remis."

Miller: 1:1

FuPa: 2:3

Sportfreunde Siegen - SV Schermbeck

Miller: "Trotz der guten Serie von Schermbeck wird es ein sehr schwieriges Spiel in Siegen. Die Sporfreunde sind nach dem 1:1 in Wiemelhausen, wo man gleich viermal die Latte traf, sind auf Wiedergutmachung aus. Außerdem geht es noch um den Meistertitel."

Miller: 3:1

FuPa: 2:1

SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick

Miller: "Wattenscheider Offensivausfälle (Yesilova, Nnaji), dazu Tunga verletzt ausgewechselt worden, gegen eine geschwächte Erkenschwicker Abwehr (ohne Jordan, Kasak, Eisen, Pilica, Warnat und Hester). Die Erkenschwicker Niederlagen gegen Finnentrop/Bamenohl und Clarholz spielen der SG in die Karten, die im schönen neuen Stadion den nächsten Dreier holen wird."

Miller: 2:0

FuPa: 2:2

TuS Ennepetal - Concordia Wiemelhausen

Miller: "Der Abstieg der Gäste ist kaum mehr zu verhindern. Ennepetal muss zwingend punkten, da im schlimmsten Fall drei Mannschaften absteigen. Man darf sich nicht auf die anderen Ligen verlassen. Starke Offensivkräfte wie Binyamin, Vaitkevicus und Marius Müller sorgen für mindestens ein Tore, das am Ende reichen muss."

Miller: 1:0

FuPa: 1:1

Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck

Miller: "Clarholz hat eine beeindruckend ansteigende Formkurve und zahlreiche Siege zuletzt für sich verbuchen können. Gievenbeck ist eine solide Oberliga-Mannschaft. Ich gehe hier von einem Remis aus."

Miller: 1:1

FuPa: 3:1

SG Finnentrop/Bamenohl - SV Westfalia Rhynern

Miller: "Rhynern hat die individuell bessere Mannschaft. Bei Finnentrop/Bamenohl fehlten im letzten Spiele einige Leistungsträger wie Kümhof, Akhabach, Albayrak, Fünfsinn und Chatar. Dazu wird Gordon Meyer nun Gelb-gesperrt fehlen. Rhynern wird sich daher auf dem Bamenohler Kunstrasen knapp durchsetzen."

Miller: 1:2

FuPa: 2:2