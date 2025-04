Oster-Endspurt: Favoriten im Titelstress, Kellerduell mit Zündstoff

Die Bezirksliga Hannover 4 biegt auf die Zielgerade der Saison ein. In den ausstehenden Nachholpartien rund um Ostern geht es sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf um richtungsweisende Punkte.

Zum Auftakt des Oster-Nachholprogramms empfängt TuSpo Lamspringe das abgeschlagene Schlusslicht aus Hildesheim. Während die Gastgeber mit einem Sieg den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld festigen könnten, geht es für Concordia bereits um den letzten Strohhalm. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile elf Punkte. Lamspringe zeigte zuletzt ansprechende Leistungen und dürfte gegen die defensiv anfälligen Gäste in der Favoritenrolle sein.

Ein echtes Duell der Kontraste erwartet die Zuschauer am Samstag in Einum. Der Tabellenelfte trifft auf den Titelaspiranten aus Neuhof. Die Gäste stehen nach der überraschenden Niederlage in Lamspringe unter Zugzwang und dürfen sich im engen Meisterschaftsrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Einum hingegen agiert solide, blieb zuletzt dreimal ungeschlagen und könnte mit einem Punktgewinn einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.