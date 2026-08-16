Oste/Oldendorfs Fehlstart perfekt 1. Kreisklasse: 3:4 gegen Wiepenkathen - Mohamed Salah macht`s in der Nachspielzeit von Michael Brunsch · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Zweite unglückliche Niederlage für den neuen O/O II-Trainer Thomas Borstelmann. – Foto: Michael Brunsch

Erneut verlor der FC Oste/Oldendorf II seine Begegnung in der Nachspielzeit. Am ersten Spieltag waren es drei Punkte in Immenbeck, diesmal wurde ein 3:3 aus der Hand gegeben. Somit kann man durchaus nach null Punkten in zwei Spielen schon von einem Fehlstart sprechen.

"Das ist ein katastrophaler Start", sagt der neue FC-Trainer Thomas Borstelmann. Zweimal ging sein Team in Führung, immer kamen die Gäste zurück, sodass am Ende der ersten Halbzeit ein gerechtes 2:2 stand. "Wiepenkathen spielt nach vorne einen guten Ball, ist dafür in der Defensive etwas anfälliger. Über die gesamte Partie war es ausgeglichen", so Borstelmann. Der eingewechselte Mohamed Salah trat kurz nach dem Wechsel zum ersten Mal in Erscheinung, als ihm das 2:3 gelang. Ein Torwartfehler brachte nur wenig später den Favoriten zurück, Torjäger Ismail Topcu war der Nutznießer. Oste/Oldendorf vergibt den Sieg