Oste/Oldendorfs Fehlstart perfekt

Erneut verlor der FC Oste/Oldendorf II seine Begegnung in der Nachspielzeit. Am ersten Spieltag waren es drei Punkte in Immenbeck, diesmal wurde ein 3:3 aus der Hand gegeben. Somit kann man durchaus nach null Punkten in zwei Spielen schon von einem Fehlstart sprechen.
"Das ist ein katastrophaler Start", sagt der neue FC-Trainer Thomas Borstelmann. Zweimal ging sein Team in Führung, immer kamen die Gäste zurück, sodass am Ende der ersten Halbzeit ein gerechtes 2:2 stand. "Wiepenkathen spielt nach vorne einen guten Ball, ist dafür in der Defensive etwas anfälliger. Über die gesamte Partie war es ausgeglichen", so Borstelmann. Der eingewechselte Mohamed Salah trat kurz nach dem Wechsel zum ersten Mal in Erscheinung, als ihm das 2:3 gelang. Ein Torwartfehler brachte nur wenig später den Favoriten zurück, Torjäger Ismail Topcu war der Nutznießer.
Oste/Oldendorf vergibt den Sieg
In der spannenden Schlussphase ließ Oste/Oldendorf zweimal die erneute Führung liegen. Zunächst vergab Linus Söhn aus 16 Metern, dann hätte Topcu das 4:3 machen müssen, als er nach einem schönen Steckpass von Carsten Harms nicht nur über Keeper Mohamed Chahrour, sondern auch über das Tor lupfte. "Hier kannst du in Führung gehen und dann kassierst du das 3:4", ärgert sich der O/O-Trainer. Schließlich war es erneut Mohamed Salah, der nach einem ganz starken Pass von Abdinasir Bade traf und für die nächsten drei Punkte des TSV Wiepenkathen II sorgte und das neue Trainerduo Fabian Lang/Ali Hallal zum Jubeln brachte. "Uns fehlte am Ende vielleicht auch ein wenig Power", schließt Borstelmann ab.
Schiedsrichter: Stefan Moche
Tore: 1:0 Nils tom Have (12.), 1:1 Marcus Lasonczyk (21.), 2:1 Ismail Topcu (31.), 2:2 Ben-Mahir Damsi (41.), 2:3 Mohamed Salah (50.), 3:3 Ismail Topcu (59.), 3:4 Mohamed Salah (90.+2).