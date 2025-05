Oste/Oldendorf verliert Sommerkick

"Das war von beiden Seiten ein ziemlich schwacher Sommerkick. Wir waren zwar optisch überlegen, aber nicht zwingend. Ein paar Prozent fehlten uns, vielleicht auch dem HSV-Aufstieg am Sonnabendabend geschuldet", meinte FC-Trainer Jens Hitzwebel. Dabei ging sein Team bereits nach sechs Minuten mit einem Traumtor Marke Tor des Monats in Führung. Altherrenspieler Artur Bastron nahm 20 Meter vor dem Kasten den Ball volley. Die Kugel landete im Winkel. Danach wurden die Hausherren zunehmend schlechter. Die Folge war der Ausgleich durch Marvin Kluth. Ein Freistoß wurde immer länger und landete schließlich im Netz. Die komplette O/O-Hintermannschaft inclusive Torwart sah hier schlecht aus.

Spiel wurde immer schlechter

"Im zweiten Durchgang wurde es ein richtiger Grottenkick. Drochtersen/Assel scheiterte einmal am Querbalken. Einen Sieger hatte dieses Spiel nicht verdient. Beide Mannschaften neutralisierten sich", so Jens Hitzwebel. Dennoch verlor seine Mannschaft kurz vor dem Ende. Sie schien stehend k.o. zu sein. Malte Horwege stand in der 88. Minute plötzlich frei vor Marco Klofta und markierte das 1:2. Für die Gäste drei immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Eine gute Leistung attestierte der FC-Trainer Schiedsrichter Marcus Hauschild.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Tore: 1:0 Arthur Bastron (6.), 1:1 Marvin Kluth (22.), 1:2 Malte Horwege (88.)