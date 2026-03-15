Oste/Oldendorf übernimmt die Tabellenführung

Jakob Mahler hatte Pech mit einem Kopfball. – Foto: Michael Brunsch

Die SG Freiburg/Oederquart verlor am Freitagabend gegen den FC Oste/Oldendorf II knapp mit 0:1. Das Hinspiel ging noch überraschend mit 10:0 an den FC, damals traf Toptorjäger Ismail Topcu sechsmal. Der ist nicht mehr dabei, soll das eigene Bezirksligateam zum Klassenerhalt schießen.

Es war tatsächlich für die Nordkehdinger die Möglichkeit, noch einmal in das Aufstiegsrennen einzugreifen. "Ich lege mein Augenmerk eher darauf, genügend Punkte zu sammeln, um nicht noch unten reinzurutschen", relativiert SG-Trainer Ernst Hülsen. Die Gäste kamen mit ordentlich Verstärkung aus der A-Jugend und der Herren Ü30, bei den Gastgebern gingen die Stürmer aus. Fabian Engelhardt befindet sich im Ausland, Blerim Dudaj saß angeschlagen auf der Bank und Henning Günther musste früh verletzt raus. "Für die Aktion gegen Henning hätte man durchaus eine Karte zeigen können. Im ersten Durchgang war es ein Spiel ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Oste/Oldendorf war besser, aber ungefährlich", sagt Ernst Hülsen.

Das sollte sich nach dem Wechsel ein wenig ändern. Die Hülsen-Elf erspielte sich die ersten Halbchancen. Ein missglückter Querpass im Spielaufbau leitete dann das 0:1 ein. Routinier Lars Völker traf wie bereits in der letzten Woche beim Sieg in Agathenburg. "Nicht nur der Pass war schlecht, auch die beiden verlorenen Zweikämpfe im Anschluss. Das machte Völker dann aber auch stark. Sein Abschluss war unhaltbar", gibt der Freiburger Coach zu. Seine Mannschaft wurde jetzt aber immer gefährlicher, hatte zwei ganz dicke Möglichkeiten. Jakob Mahlers Kopfball nach Freistoß von Tjark Giese landete am Innenpfosten. "Den hat er richtig gut getroffen", sagt Hülsen. Kurz darauf scheiterte Mahler erneut knapp, als er aus zehn Metern drüber schoss. Jetzt vergaben aber auch die Gäste einige Konterchancen, um den berühmten Sack zuzumachen. Auch Tim Hellwege vergab den Ausgleich, schoss die Kugel in der Schlussphase an die Unterkante der Latte. Der Ausgleich lag in der Luft, fiel aber nicht.

Unglückliche Niederlage

"Wir hätten vermutlich noch zwei Stunden spielen können und hätten nicht getroffen. Insgesamt wäre ein Unentschieden schon gerechter gewesen. Die Art und Weise, wie wir spielten und kämpften, war in Ordnung. Es war das erste Pflichtspiel des Jahres für uns. In der Vorbereitung waren außer vielen guten Trainingseinheiten, wo auch immer, kaum Spiele möglich", sagt der Freiburger Coach abschließend. Mit dem schwer erkämpften Auswärtssieg übernahm der FC Oste/Oldendorf II zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

Schiedsrichter: Tobias Engelhardt - Zuschauer: 21

Tore: 0:1 Lars Völker (57.).