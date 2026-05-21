Oste/Oldendorf sorgt für Spannung

Der Kampf um den Titel ist lange entschieden. Was nach der Vorrunde noch nach einem spannenden Zweikampf zwischen der SG Beckedorf/Ritterhude und der SG Anderlingen/Byhusen aussah, hat sich inzwischen zu einer klaren Angelegenheit entwickelt.
Die Mannschaft von Trainerin Chiara Hess verlor in der Rückrunde gleich dreimal, die Leistungen waren nicht mehr so konstant gut, während Beckedorf/Ritterhude weiterhin ohne Niederlage dasteht. So sind es bereits elf Punkte Vorsprung für den Spitzenreiter. Immerhin sollte es für Anderlingen zum zweiten Platz, dem Relegationsrang, reichen. Dieser ist nur noch theoretisch in Gefahr.
Ganz anders sieht es im Tabellenkeller aus. Zwar hat der FC Oste/Oldendorf II nur noch eine Partie, der TuS Tiste hingegen zwei, doch mit dem 4:2-Erfolg am letzten Wochenende im Kreisderby gegen die FSG 3 Meilen Altes Land hat sich die Elf von Trainer Christopher Thielker zumindest noch einmal in Schlagdistanz gebracht – nur noch einen Punkt Rückstand.
„Das Ergebnis gegen die Altländerinnen lässt uns zumindest noch am Leben im Kampf um den Klassenerhalt“, sagt der O/O-Coach. Eines ist auf jeden Fall klar: Entweder für den FC Oste/Oldendorf II oder den TuS Tiste geht es nach nur einer Saison wieder runter in die Kreisliga.