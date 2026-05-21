Oste/Oldendorf sorgt für Spannung

In der Frauen-Bezirksliga wurde die Schlussphase eingeläutet und der Abstiegskampf ist noch sehr spannend. – Foto: Thorben Bornhöft

Die Mannschaft von Trainerin Chiara Hess verlor in der Rückrunde gleich dreimal, die Leistungen waren nicht mehr so konstant gut, während Beckedorf/Ritterhude weiterhin ohne Niederlage dasteht. So sind es bereits elf Punkte Vorsprung für den Spitzenreiter. Immerhin sollte es für Anderlingen zum zweiten Platz, dem Relegationsrang, reichen. Dieser ist nur noch theoretisch in Gefahr.

Ganz anders sieht es im Tabellenkeller aus. Zwar hat der FC Oste/Oldendorf II nur noch eine Partie, der TuS Tiste hingegen zwei, doch mit dem 4:2-Erfolg am letzten Wochenende im Kreisderby gegen die FSG 3 Meilen Altes Land hat sich die Elf von Trainer Christopher Thielker zumindest noch einmal in Schlagdistanz gebracht – nur noch einen Punkt Rückstand.

„Das Ergebnis gegen die Altländerinnen lässt uns zumindest noch am Leben im Kampf um den Klassenerhalt“, sagt der O/O-Coach. Eines ist auf jeden Fall klar: Entweder für den FC Oste/Oldendorf II oder den TuS Tiste geht es nach nur einer Saison wieder runter in die Kreisliga.