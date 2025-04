Oste/Oldendorf schießt sich mit den Oldies aus der Gefahrenzone

Wohl dem, der eine starke Ü30Herren-Mannschaft hat. Benny Junge (42 Jahre), Marcel Großer (33), Tim Hildebrandt (34) und Patrick Müller-Schuldt (38) standen in der Startelf, Alexander Justus (36) machte als Ersatzspieler später mit dem 3:0 den Deckel drauf. "Mir sind viele Spieler ausgefallen, da musste ich mich woanders bedienen. Die Partie ging verdient an uns. Hammah hätte aber auch zwei Tore machen müssen", äußerte sich FC-Trainer Jens Hitzwebel. Bereits nach zwei Minuten hätte es 0:1 stehen können. MTV-Kapitän Christopher Bowe hob die Kugel über Keeper Mathis Wilhelmi hinweg, aber auch am Tor vorbei.

Oste/Oldendorf gelingt Führung

Wilhelmi war es dann auch, der mit einem weiten Abschlag das 1:0 einleitete. Über Sjoerd Stuthmann landete der Ball bei Marcel Großer, der das 1:0 markierte. Es kam im ersten Durchgang noch schlimmer für die Gäste. Eine Vorlage von Benny Junge verwertete Till Peters zum 2:0. "Der MTV kam dann stark aus der Kabine zurück. Da hatten sie eine gute Phase. Wenn da der Anschlusstreffer fällt, kann das Spiel kippen", so Hitzwebel. Mitte der 2. Halbzeit bekam Oste/Oldendorf wieder alles in den Griff. Der starke Tim Hildebrandt auf der Sechserposition war laut Angaben seines Trainers eine "Augenweide". Den Schlusspunkt setzte Alexander Justus mit dem 3:0. "Wenn Jork in Hedendorf verloren hätte, wäre alles klar gewesen, so müssen wir noch ein wenig nach unten schauen", weiß der O/O-Coach. Hammah bleibt nach der bitteren Derbyniederlage weiter Tabellenzweiter.



Schiedsrichter: Abdulkadir Burak Sözen - Tore: 1:0 Marcel Großer (15.), 2:0 Till Peters (45.), 3:0 Alexander Justus (82.)