Oste/Oldendorf schießt sich auf Platz zwei

Es läuft bei der Elf von Trainer Bernd Meyer, der im Sommer die erste Mannschaft übernehmen wird. Einen Nachfolger für die Zweite gibt es noch nicht. "Mit den guten Leistungen bewirbt sich das Team aber mächtig", sagt Betreuer Andreas Wilhelmi. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 2:0 durch Treffer von Philipp Elfers und Arthur Bastron, die jeweils nach gutem Pressing entstanden. "Wir hätten nachlegen können, hatten immer wieder die Möglichkeiten, doch das 3:0 fiel leider nicht. Dann wäre die Schlussphase nicht noch hektisch geworden", so Wilhelmi.

A/O trifft per Fernschuss

Immer wieder ließen die Gastgeber ihre Chancen aus, für Aushilfstorwart Darian Albers, der eigentlich kein Keeper ist, war es bis in die letzte Viertelstunde ein ruhiger Nachmittag. Bei einem Fernschuss von Thilo Löhden sechs Minuten vor dem Ende sah er dann allerdings nicht ganz so gut aus. "Das, was vorher auf seinen Kasten kam, klärte er aber sehr gut. Wir hätten ja den berühmten Sack längst zumachen können", meint Andreas Wilhelmi. Es war der vierte FC-Sieg in Folge, der dritte im Jahr 2026. Ahlerstedt/Ottendorf steht weiter tief im Tabellenkeller, genau einen Platz über dem Strich.