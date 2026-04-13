Oste/Oldendorf mit hohem Derbysieg

Auch diesmal musste der FC-Trainer die Herren Ü30-Mannschaft wieder um ordentlich Mithilfe bitten. Ein Traumtor gelang Arthur Bastron, der einen verunglückten Abstoß von TSV-Keeper Jakob Diercks aus 25 Metern per Seitfallzieher im Tor unterbrachte. "Auch das 2:0 konnte sich sehenlassen. Wim-Jorrit Poppe wurde bei einem Konter außen angespielt und der passte genau zu Lars Völker, der das 2:0 erzielte. Insgesamt geht unser Sieg vollkommen in Ordnung, wir hatten alles im Griff. Vielleicht ist er um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen", sagt FC-Betreuer Andreas Wilhelmi, der einige Entscheidungen des Schiedsrichters kritisierte. "Es wurde dann immer wieder unruhig auf dem Platz mit vielen Diskussionen. Letztlich haben wir 6:2 gewonnen, da war es für uns nicht entscheidend."