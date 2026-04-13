Oste/Oldendorf mit hohem Derbysieg

Mit einem 6:2-Derbysieg über den TSV Großenwörden schoss sich der FC Oste/Oldendorf II wieder dichter an Platz zwei heran. Hierbei profitierte die Mannschaft von Bernd Meyer vom Patzer des Hauptkonkurenten Agathenburg/Dollern.
Auch diesmal musste der FC-Trainer die Herren Ü30-Mannschaft wieder um ordentlich Mithilfe bitten. Ein Traumtor gelang Arthur Bastron, der einen verunglückten Abstoß von TSV-Keeper Jakob Diercks aus 25 Metern per Seitfallzieher im Tor unterbrachte. "Auch das 2:0 konnte sich sehenlassen. Wim-Jorrit Poppe wurde bei einem Konter außen angespielt und der passte genau zu Lars Völker, der das 2:0 erzielte. Insgesamt geht unser Sieg vollkommen in Ordnung, wir hatten alles im Griff. Vielleicht ist er um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen", sagt FC-Betreuer Andreas Wilhelmi, der einige Entscheidungen des Schiedsrichters kritisierte. "Es wurde dann immer wieder unruhig auf dem Platz mit vielen Diskussionen. Letztlich haben wir 6:2 gewonnen, da war es für uns nicht entscheidend."
Nach der neuerlichen Niederlage des FC-Bezirksligateams wird ein möglicher Aufstieg der Zweiten in die Kreisliga immer unwahrscheinlicher.
Schiedsrichter: Philipp Streich
Tore: 1:0 Arthur Bastron (15.), 2:0 Lars Völker (24.), 2:1 Oliver König (35.), 3:1 Wim-Jorrit Poppe (47.), 3:2 Matthias Stüven (55.), 4:2 Niclas Storm (68.), 5:2 Arthur Bastron (78.), 6:2 Lars Völker (88.)