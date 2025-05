Oste/Oldendorf mit hohem Derbysieg

Die Gäste verspielten am Freitagabend gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III einen 3:1-Vorsprung und mussten weiter um den Klassenerhalt zittern. Ja, wenn nicht auf der Sportanlage in Estorf vor dem Anpfiff aus allen Himmelsrichtungen der Hinweis gekommen wäre, dass der TSV bereits gerettet sei, da Platz 12 schon reiche. Darauf verlassen wollte sich auf Seiten des TSV keiner so recht. "Wir haben es den Jungs noch nicht erzählt", so Trainer Stephan Raschke vor dem Anpfiff. Dementsprechend engagiert gingen seine "Jungs" das Derby an. Beide Mannschaften schenkten dem Gegner keinen Meter, es entwickelte sich von Beginn an ein schönes Derby, das zwar spielerisch nicht hochklassig war, aber immerhin gute Zweikämpfe zu bieten hatte.