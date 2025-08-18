Oste/Oldendorf kassiert "Kacktor des Monats"

Der FC Oste/Oldendorf II musste sich bei bestem Fußballwetter dem Aufstiegsfavoriten und Kreisligaabsteiger SV Agathenburg/Dollern am Ende deutlich und verdient mit 0:3 geschlagen geben.

Viele Zuschauer, bestes Wetter, das erste Saisonspiel des FC Oste/Oldendorf II sollte zu einem Fest werden. Eine halbe Stunde konnte das Team des neuen Trainers Bernd Meyer die Partie ausgeglichen gestalten. Meyer war bis 2016 schon einmal Trainer des FC, danach drei Jahre beim TSV Germania Cadenberge. In der 9. Minute hätte ein Freistoß von Linus Söhl beinahe gepasst, als Lennard Brettschneider über den Ball trat und Keeper Timo Ebeling die Kugel an eine sehr ungünstige Körperstelle bekam.

Zwei Aktivposten unter sich: Julio Paruzel (links) und Linus Söhl. – Foto: Michael Brunsch

Nach gut einer halben Stunde übernahm der Favorit allmählich das Geschehen, die Entlastungsangriffe der Gastgeber wurden überschaubarer. Julio Paruzel vergab zweimal aussichtsreich, einmal reagierte Mathis Wilhelmi glänzend, wenig später schob er aus sechs Metern am Tor vorbei. Justin Sladek bediente dann den starken Lennox Viedts am Fünfmeterraum, doch der 20-Jährige trat am Ball vorbei. Im direkten Gegenzug die beste Gelegenheit des FC Oste/Oldendorf, als Linus Söhl eine Hereingabe von außen völlig freistehend am Tor vorbeisetzte. Die Strafe folgte.

Lennox Viedts setzte sich im Laufduell gegen Nils tom Have (links) durch und schlenzte die Kugel über Mathis Wilhelmi hinweg ins Tor. – Foto: Michael Brunsch

Lennox Viedts nahm Nils tom Have im Laufduell den Ball ab und schlenzte ihn über Mathis Wilhelmit hinweg zum 0:1 in die Maschen. Danach war Pause. Der zweite Durchgang ging dann ziemlich klar an die Gäste, ohne sich zunächst große Möglichkeiten herauszuspielen.

Zwei routinierte Trainerhasen unter sich: Bernd Meyer (FC Oste/Oldendorf II) ....... – Foto: Michael Brunsch

....und Carsten Junge vom SV Agathenburg/Dollern. – Foto: Michael Brunsch

In der 65. Minute fiel die Entscheidung. FC-Torwart Mathis Wilhelmi will einen Rückpass weiterleiten zum eingewechselten Patrick Hitzwebel. Zunächst kam der Keeper ins Straucheln, dann war Hitzwebel so überrascht, dass er den Ball über die eigene Torlinie schob - Marke "Kacktor des Monats". Im direkten Gegenzug dann durch Marlon Bruns noch einmal die Möglichkeit zu verkürzen, doch er verzog. Jetzt hatte der FC nicht mehr viel entgegenzusetzen, Lennox Viedts krönte seine starke Leistung mit dem 0:3, als er den Ball aus etwa 15 Metern an die Unterkante der Latte zirkelte, von da sprang er hinter die Linie.

Zum 2. Mal wird es schmerzhaft für Timo Ebeling. Und wieder war es sein Mitspieler Lennard Brettschneider, der beteiligt ist. – Foto: Michael Brunsch

Im Großen und Ganzen ein verdientes Ergebnis, vielleicht um ein Tor zu hoch. Die Hausherren hatten zweimal die Chance, die Begegnung in eine andere Richtung zu drehen, das gelang aber nicht. Auf Bernd Meyer wartet noch viel Arbeit, besonders in der Offensive. Da fehlte ein wenig die Durchschlagskraft.

Elias Pejas enteilt Khaled Ismaeil. – Foto: Michael Brunsch