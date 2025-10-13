Oste/Oldendorf III kann Schwung nicht mitnehmen

Der FC Oste/Oldendorf III hat beim VfL Güldenstern Stade III mit 0:2 verloren. Nach dem 8:1-Erfolg zuletzt gegen Hagen II musste die Mannschaft von Trainer Fabian Hesse nun erneut einen Rückschlag im Tabellenkeller hinnehmen.

„Insgesamt war es kein hochklassiges Spiel“, sagte Hesse nach dem Spiel. „Die Platzverhältnisse auf dem Kunstrasen waren schwierig, da es stark geregnet und der Platz sehr nass war.“ Sein Team kam mit den Bedingungen nicht zurecht, während Stade den Heimvorteil besser nutzte und das Spielgeschehen bestimmte.

Die Gastgeber setzten offensiv immer wieder Akzente, während der O/O große Probleme hatte, die Bälle in die Spitze zu bringen. „Über die gesamte Spielzeit hatten wir nur zwei nennenswerte Torchancen, während Stade das deutlich cleverer gemacht hat.“ Das 1:0 durch Aminullah Ahmadi kurz vor der Pause fiel nach einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern in den Winkel.

Nach dem Seitenwechsel war es eine ausgeglichene Partie. Der FC Oste/Oldendorf III kam kurz vor Schluss noch zu einer großen Möglichkeit auf den Ausgleich, konnte sie jedoch nicht nutzen. „Wir hätten den glücklichen Ausgleich erzielen können“, analysierte Hesse. Aber stattdessen kassierte sein in der Nachspielzeit durch Mohanad Harb dann den entscheidenden Treffer zum 0:2.