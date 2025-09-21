Oste/Oldendorf feiert Schützenfest, Osterholz siegt knapp

In der Landesliga Lüneburg der Frauen rollte am Wochenende der Ball. Oste/Oldendorf feierte den nächsten Sieg und schoss glatt zehn Tore. Osterholz zeigte erneut die starke Abwehr und konnte den nächsten knappen Sieg feiern. Wir schauen auf die Partien des Wochenendes.
Im Duell mit dem TuS Fleestedt reichte dem VSK Osterholz-Scharmbeck ein Treffer zum Sieg. Pia Höbrink erzielte in der 38. Minute das goldene Tor zum 1:0. Die Damen des VSK bleiben unbesiegt und damit auch punktgleich mit Eintracht Lüneburg.
Eintracht Elbmarsch ging kurz vor der Pause durch Nadja Kühl (43.) in Führung, doch der TSV Stelle schlug sofort zurück: Dana Sievers glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus und brachte die Gäste in der 68. Minute auch in Front. Danach spielte Stelle seine Klasse aus – Jana Grizmann (78.), Anika Prüfer (82.) und Heidy Camila Ramos Garzon (90.) sorgten für einen am Ende deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Elbmarsch bleibt also tief in der Abstiegszone stecken.
Die zweite Mannschaft des SV Ahlerstedt/Ottendorf musste sich zuhause Eintracht Lüneburg mit 0:2 geschlagen geben. Lara Linn Marckmann brachte die Gäste früh in Führung (7.), ehe Clara Lucia Kucklick in der 83. Minute den Endstand herstellte. Nach dem vierten Auswärtssieg der Saison konnte die Eintracht die Tabellenführung verteidigen.
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Westerholz: Der FC Oste/Oldendorf siegte beim TuS mit 10:1. Überragende Spielerin war Laura Hellwege, die allein sechs Treffer beisteuerte (5., 13., 21., 36., 51., 69.). Die weiteren Tore erzielten Maybritt Rinka (17.), Lea Albers (33.) und Sarah Hildebrandt (60.). Für den einzigen Westerholzer Treffer sorgte Maybritt Pils (63.). Nach dem dritten Sieg in Serie kommen die Gäste so langsam an die Spitzengruppe heran.
Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp mit 2:1 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster durch. Sarah Starzonek verwandelte in der 52. Minute einen Strafstoß zur Führung, Lisa Meier erhöhte nur wenige Minuten später (61.). Jette Kreymann brachte die Gäste in der 83. Minute noch einmal heran, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Es war der zweite Sieg der Saison und der war enorm wichtig.