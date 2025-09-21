Oste/Oldendorf feiert Schützenfest, Osterholz siegt knapp

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Westerholz: Der FC Oste/Oldendorf siegte beim TuS mit 10:1. Überragende Spielerin war Laura Hellwege, die allein sechs Treffer beisteuerte (5., 13., 21., 36., 51., 69.). Die weiteren Tore erzielten Maybritt Rinka (17.), Lea Albers (33.) und Sarah Hildebrandt (60.). Für den einzigen Westerholzer Treffer sorgte Maybritt Pils (63.). Nach dem dritten Sieg in Serie kommen die Gäste so langsam an die Spitzengruppe heran.

Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp mit 2:1 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster durch. Sarah Starzonek verwandelte in der 52. Minute einen Strafstoß zur Führung, Lisa Meier erhöhte nur wenige Minuten später (61.). Jette Kreymann brachte die Gäste in der 83. Minute noch einmal heran, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Es war der zweite Sieg der Saison und der war enorm wichtig.