Oste/Oldendorf beendet Negativlauf

Die Freude bei FC-Betreuer Andreas Wilhelmi war nach dem Spiel groß: "Endlich mal wieder gewonnen. Wir waren optisch besser, hatten aber auch das Glück, dass die Eckbälle von Marlon Bruns im Moment sehr gefährlich sind. Schon in Apensen verwandelte er eine Ecke mehr oder weniger direkt, diesmal flog sein Ball nach sechs Minuten direkt ins Tor." Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber die Partie weitgehend im Griff, hatten da ihre stärkste Phase. Im Mittelfeld zeigte der 18-jährige John Joel Orban eine starke Leistung.

Elfmeter sorgt für die Entscheidung

Ohne den verletzten 18-Tore-Mann Ismail Topcu fehlt Oste/Oldendorf die Durchschlagskraft der ersten Spiele. Oldie Benny Junge war es dann 20 Minuten vor dem Ende, der per Foulelfmeter auf 2:0 stellte. "Dann war es eigentlich durch. Aber nach der unnötigen Ampelkarte gegen Nico Skirbst wurde es noch einmal brenzlig", so Wilhelmi. Die erste Gelbe hatte er wegen Meckerns gesehen, dann gab es eine nach einem Foulspiel. Die Eintracht aus Immenbeck liegt nur noch zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Schiedsrichter: Abdulkadir Burak Sözen - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Marlon Bruns (6.), 2:0 Benny Junge (71. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Nico Skirbst (77./FC Oste/Oldendorf II/)