Oste/Oldendorf ärgert Nachbarn im Aufstiegsrennen

"Das sollte reichen", meinte der scheidende O/O-Trainer Jens Hitzwebel nach dem verdienten Derbyerfolg über den SV Burweg. Nach nur einer Saison ist für ihn aber wieder Schluss. Eigentlich sollte der erfahrene Coach nur Übergangsweise nach dem überraschenden Rücktritt von Andreas Duhn einspringen, jetzt wurde es eine ganze Saison. Nachfolger ist kein Unbekannter. Bernd Meyer ist langjähriger Spieler und Trainer des Vereins und coacht aktuell den TSV Germania Cadenberge in der 1. Kreisklasse Cuxhaven.

Oste/Oldendorf mit Blitzstart

Bereits in der 3. Minute gingen die Hausherren nach einer Ecke von Linus Söhl durch Till Peters per Kopf in Führung. "Das spielte uns natürlich in die Karten. Burweg war zwar optisch überlegen, doch wir hätten durch Niclas Storm erhöhen können, als er allein auf den Torwart zulief", so Hitzwebel. Kurz darauf scheiterte Louis von Ahnen an der Latte. Das hätte der Ausgleich für die Gäste sein können, die in Lauerstellung zum 2. Tabellenplatz stehen. Nach dem Wechsel hatte der FC die Partie weitgehend im Griff, ließ nur wenig zu. 20 Minuten vor dem Ende holte Atif Ibrahim Marlon Bruns im Strafraum von den Beinen, Jonas Helmke verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0.

Kurzes Zittern

Ein 20-Meterschuss von Mats Wulff-Schilling landete drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 2:1 im Netz. Kurzzeitig hofften die Gäste auf den Ausgleich, doch ein erneutes Foul von Atif Ibrahim an Marlon Bruns im Strafraum ahndete Schiedsrichter Per Felzel, auch diesmal verwandelte Jonas Helmke. "Jetzt war der Drops gelutscht. Meine Mannschaft ging mit einer sehr guten Einstellung ins Spiel und alle eingesetzten Spieler überzeugten kämpferisch. Wir waren aggressiver und durften einen verdienten Derbysieg feiern", freute sich Jens Hitzwebel. Während sein Team jetzt elf Zähler Vorsprung vor einem Abstiegsrang hat, darf sich der SV Burweg keinen weiteren Ausrutscher erlauben, ansonsten muss man dem MTV Hammah II den Vortritt lassen. Sicher aufgestiegen ist jetzt der TuS Eiche Bargstedt.

Schiedsrichter: Per Felzel

Tore: 1:0 Till Peters (3.), 2:0 Jonas Helmke (72. Foulelfmeter), 2:1 Mats Wulff-Schilling (87.), 3:1 Jonas Helmke (90.+3 Foulelfmeter)