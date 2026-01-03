Oste-Cup: Rot-Weiss Cuxhaven und Altenwalde vor Masters-Teilnahme

Der erste Tag des zweiten Qualifikationsturniers zum 36. Masters-Cup lieferte umkämpfte Begegnungen. Die Endrunde des Oste-Cups erreichten letztlich Rot-Weiss Cuxhaven und der TSV Altenwalde.
Insbesondere erstgenannte Mannschaft ließ keine Zweifel aufkommen. Insgesamt ließ der Bezirksliga-Vierte nämlich nur einen Gegentreffer zu. Folgerichtig entschied er die Gruppe A mit zehn Punkten für sich. Platz zwei belegte der TSV Altenwalde dank eines Unentschiedens in einem sehr verhalten direkten Duell mit RWC. Der FC Cuxhaven wiederum musste sich auch beim zweiten Turnier mit Rag drei begnügen. Insbesondere mit der Auftaktniederlage gegen den TSV Otterndorf dürfte er doch sehr hadern. Die Medemkicker holten anschließend nämlich keinen einzigen Punkt mehr und unterlagen auch dem ebenfalls weitestgehend chancenlosen TSV Lamstedt.
Am heutigen Samstag wird der Oste-Cup um 16.00 Uhr mit der Gruppe B fortgesetzt. Hier steigt Ausrichter TSV Geversdorf ins Turnier ein. Auf ihn warten gleich vier Teams, die ihm auch aus dem Ligabetrieb bekannt sind: Der Duhner SC (Sieger des ersten Qualifikationsturniers), die Sportfreunde Sahlenburg, Spielvereinigung BISON und der SG Am Dobrock. Im Anschluss beginnt gegen 19.00 Uhr die Endrunde Sie wird mit der Partie zwischen Rot-Weiss Cuxhaven und dem TSV Altenwalde eröffnet. Beiden Teams ist die Teilnahme am 36. Masters-Cup bereits jetzt schon kaum noch zu nehmen.