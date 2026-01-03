Oste-Cup: Rot-Weiss Cuxhaven und Altenwalde vor Masters-Teilnahme

– Foto: Thies Meyer

Der erste Tag des zweiten Qualifikationsturniers zum 36. Masters-Cup lieferte umkämpfte Begegnungen. Die Endrunde des Oste-Cups erreichten letztlich Rot-Weiss Cuxhaven und der TSV Altenwalde.

Insbesondere erstgenannte Mannschaft ließ keine Zweifel aufkommen. Insgesamt ließ der Bezirksliga-Vierte nämlich nur einen Gegentreffer zu. Folgerichtig entschied er die Gruppe A mit zehn Punkten für sich. Platz zwei belegte der TSV Altenwalde dank eines Unentschiedens in einem sehr verhalten direkten Duell mit RWC. Der FC Cuxhaven wiederum musste sich auch beim zweiten Turnier mit Rag drei begnügen. Insbesondere mit der Auftaktniederlage gegen den TSV Otterndorf dürfte er doch sehr hadern. Die Medemkicker holten anschließend nämlich keinen einzigen Punkt mehr und unterlagen auch dem ebenfalls weitestgehend chancenlosen TSV Lamstedt. Oste-Cup: Der Spielplan im Überblick