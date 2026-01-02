– Foto: Aimée Frost

Oste-Cup in Cadenberge: Masters-Quali geht in die zweite Runde Bezirksligisten treffen bereits in der Vorrunde aufeinander +++ Rot-Weiss Cuxhaven tritt als Titelverteidiger an

Schon vor Weihnachten fand das erste Qualifikationsturnier für den 36. Masters-Cup statt. Der Duhner SC setzte sich in Lamstedt durch und kann sich auch beim Oste-Cup in Cadenberge gute Chancen ausrechnen. Los geht es am heutigen Freitag mit einer Gruppe, die es in sich hat.

Ab 19.00 Uhr duellieren sich in der Sporthalle Cadenberge nämlich mit Rot-Weiss Cuxhaven, dem FC Cuxhaven und TSV Altenwalde die als Bezirksligisten ranghöchsten Mannschaften des Turniers. Dazu stoßen der TSV Otterndorf und der TSV Lamstedt, der vor heimischer Kulisse bereits nachwies, dass er Favoriten ärgern kann. Die Gruppe B folgt am Samstag um 16.00 Uhr. Sie wird angeführt vom Duhner SC als Sieger des ersten Qualifikationsturniers. Er misst sich mit den Ligakonkurrenten Sahlenburg, BISON, Am Dobrock und Ausrichter Geversdorf. Oste-Cup: Der Spielplan im Überblick

Gegen 19.00 Uhr folgt die Endrunde, für die sich die Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen qualifizieren. Der Sieger des Oste-Cups - die letzten drei Auflagen gewann Rot-Weiss Cuxhaven - wird im Modus jeder-gegen-jeden ermittelt. Ihm winken zehn Masters-Punkte, welche absteigend nach Platzierungen verteilt werden. Der Zehntplatzierte eines Qualifikationsturniers erhält somit lediglich einen Masters-Punkt. Die sechs Teams, die nach drei Qualifikationsturnieren die meisten Zähler eingesammelt haben, dürfen am 30.01.2026 beim 36.Masters-Cup an den Start gehen. Dieser wird letztmals in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle ausgetragen. Punktestand Masters-Qualifikation: