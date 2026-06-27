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Ostbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Ostbrandenburgliga
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Ostbrandenburgliga
Torhüter
Lucas Fiedler (Storkower SC): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Niklas Voß (SpG Tauche/Ahrensdorf II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Vincent Reichmuth (FC Strausberg II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Tom Stemmer (SG 47 Bruchmühle): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Christoph Wunder (FC Strausberg II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Devrig Hemberger (SG 47 Bruchmühle): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Arsalan Mohamadi (SV Rot-Weiß Reitwein): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.