 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Ostbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Ostbrandenburgliga

von ts · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Kobarg / FuPa-Grafik

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Ostbrandenburgliga
Woltersdorf II
Bruchmühle II
Neuenhagen II
Petershagen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Ostbrandenburgliga

Torhüter

Lucas Fiedler (Storkower SC): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Niklas Voß (SpG Tauche/Ahrensdorf II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Vincent Reichmuth (FC Strausberg II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Tom Stemmer (SG 47 Bruchmühle): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Christoph Wunder (FC Strausberg II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Devrig Hemberger (SG 47 Bruchmühle): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Arsalan Mohamadi (SV Rot-Weiß Reitwein): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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