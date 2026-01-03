Ostbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Dustin Opitz (FC Neuenhagen 1913)

Daniel Tschentscher (Storkower SC)

Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf)

---

Mittelfeld

Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf)

Tom Stemme (SG 47 Bruchmühle)

Tim Liske (SpG Tauche/Ahrensdorf)

Gino Albrand (FC Neuenhagen 1913)

---

Angriff

Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913)

Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf)

Riccardo Pathe (Storkower SC)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________