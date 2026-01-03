Ostbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Pascal Hinkelmann (MTV 1860 Altlandsberg)
---
Dustin Opitz (FC Neuenhagen 1913)
Daniel Tschentscher (Storkower SC)
Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf)
---
Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf)
Tom Stemme (SG 47 Bruchmühle)
Tim Liske (SpG Tauche/Ahrensdorf)
Gino Albrand (FC Neuenhagen 1913)
---
Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913)
Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf)
Riccardo Pathe (Storkower SC)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
