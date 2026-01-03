 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ostbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Ostbrandenburgliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Ostbrandenburgliga

Torhüter

Pascal Hinkelmann (MTV 1860 Altlandsberg)

---

Defensive

Dustin Opitz (FC Neuenhagen 1913)

Daniel Tschentscher (Storkower SC)

Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf)

---

Mittelfeld

Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf)

Tom Stemme (SG 47 Bruchmühle)

Tim Liske (SpG Tauche/Ahrensdorf)

Gino Albrand (FC Neuenhagen 1913)

---

Angriff

Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913)

Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf)

Riccardo Pathe (Storkower SC)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

