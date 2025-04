Ostbayernderby, Teil 2: Hankofen muss, Vilzing kann

Binnen eineinhalb Wochen kreuzen die SpVgg Hankofen-Hailing und die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern am Karsamstag zum zweiten Mal die Klingen. Die Vorzeichen sind klar: Die Hausherren, die nach der Winterpause immer noch auf den ersten Dreier warten, müssen zuhause gewinnen, um nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Wesentlich entspannter können die Gäste aus der Oberpfalz an die Sache rangehen. Mit einem weiteren Erfolg würden die Vilzinger praktisch den vorzeitigen Klassenerhalt eintüten! Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.