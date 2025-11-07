Ostbayern-Klassiker mit Rollentausch: »Regensburg ist ein Vorbild«

Alles Schlechte bringt etwas Gutes mit sich. Und auch wenn das Pokal-Aus am vergangenen Wochenende (1:3 gegen Amicitia München) insgesamt "kein Beinbruch" ist, tut es weh - wie jede Niederlage. Mit einer - Stichwort: Belastungssteuerung - gemischten Mannschaft angetreten, fehlte dem FCR auch etwas das Glück. Die Pleite brauchte jedoch darüber hinaus eine Erkenntnis mit sich, die Gold wert sein könnte. "Man sieht, dass es nur mit 100 Prozent geht. Vielleicht trägt das Pokalspiel dazu bei, dass die Sinne noch einmal geschärft werden", hofft Ruderting-Chefin Johanna Maier vor dem 10. Spieltag der Frauen-Bayernliga, in dessen Rahmen ein besonderer Gegner wartet.

Der SC Regensburg ist ein langjähriger Wegbegleiter des FC Ruderting - und irgendwie auch Wegbereiter. "Früher haben wir zu denen immer ausgeschaut. Sie waren und sind ein Vorbild in vielerlei Hinsicht", erinnert sich Maier. Vor allem, als die Oberpfälzer in der 2. Bundesliga spielten, waren sie das Idol für den kompletten ostbayerischen Frauenfußball. Und auch die Zeit danach, so die 36-Jährige, nötigt einem Respekt ab - auch wenn es für den SCR hinunter bis in die Landesliga ging.

"Die Rückkehr in die Bayernliga ist der Beweis dafür, dass Regensburg den Generationenwechsel gut hinbekommen hat. Das kann man sich als Beispiel nehmen", lobt die FCR-Vertreterin den kommenden Gegner, zu dem es nach wie vor gute Kontakte gibt. Und deshalb weiß man im Lager des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga, dass die Oberpfälzer "nicht der klassische Aufsteiger sind". Eben wegen der Vergangenheit, aber auch wegen der Gegenwart: "Als Neuling im vorderen Mittelfeld zu stehen, spricht für sich."

Und so ist Ruderting gewarnt vor dem "nahen Auswärtsspiel" am Sonntagnachmittag. Erschwerend kommt hinzu, dass die Niederbayern - typisch für die Jahreszeit - mit vielen angeschlagenen und kranken Spielerinnen zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz ist der noch verlustpunktfreie Tabellenführer "der Favorit", wie Alexander Kalteis herausarbeitet. Der Abteilungsleiter des SC Regensburg würde insgesamt dem FCR "nach zwei Vizemeisterschaften den Aufstieg gönnen", logischerweise aber nicht die drei Punkte am 10. Spieltag.