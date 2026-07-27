Ostbayern-Cup in Weiden: FC Augsburg schreibt Geschichte Bayerische U13-Topteams begeistern am Wasserwerk +++ Tapferer Gastgeber SpVgg SV Weiden auf Rang sechs von Dagmar Nachtigall / Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Seriensieger FC Bayern München ist abgelöst: Der Nachwuchs des FC Augsburg hat erstmals den Ostbayern-Cup gewonnen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der Ostbayern-Cup hat sich längst zu einem der namhaftesten Jugendfußballturniere Bayerns entwickelt. Auch bei seiner fünften Auflage hielt das hochkarätig besetzte U13-Turnier, was es versprach: Am gestrigen Sonntag verwandelte sich das Nexans-Kunstrasengelände der SpVgg SV Weiden in eine Bühne für die besten Nachwuchsteams des Freistaats. Am Ende durfte sich erstmals der FC Augsburg in die Siegerliste eintragen.

Im Finale setzte sich der FCA mit 6:2 gegen den SSV Jahn Regensburg durch und krönte damit einen überragenden Turniertag. Die Augsburger hatten bereits in der Vorrunde mit vier Siegen aus vier Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von 21:8 ihre Ambitionen unterstrichen. Im Halbfinale folgte ein deutliches 5:1 gegen den FC Bayern München, ehe im Endspiel gegen den Jahn der erste Turniersieg perfekt gemacht wurde. Die Regensburger hatten sich zuvor im ersten Halbfinale mit 3:1 gegen den TSV 1860 München durchgesetzt. Im Spiel um Platz drei behielt der FC Bayern im Stadtduell gegen die Münchner Löwen mit 4:0 die Oberhand. Gastgeber SpVgg SV Weiden belegte nach einem 2:6 im Spiel um Platz fünf gegen die SpVgg Unterhaching den sechsten Rang.



Gespielt wurde erneut im bewährten Twin-Game-Modell. Parallel liefen zwei Partien auf jeweils sieben gegen sieben Spielern, wobei die Begegnungen jeweils 20 Minuten dauerten. Das Konzept sorgte für viele Ballkontakte, intensive Zweikämpfe und zahlreiche Torchancen – und damit für beste Bedingungen für die Talente.





Neben den Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München, TSV 1860 München, FC Augsburg, FC Ingolstadt 04, der SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Unterhaching und des SSV Jahn Regensburg waren auch die Regionalauswahlen Nord- und Ostbayern vertreten. Das Teilnehmerfeld unterstrich einmal mehr den hohen Stellenwert des Turniers. Schon die Vorrunde bot hochklassigen Jugendfußball. Der FC Augsburg blieb in Gruppe A ohne Punktverlust, während sich der SSV Jahn als Zweiter ebenfalls souverän für das Halbfinale qualifizierte. In Gruppe B setzte sich 1860 München aufgrund des direkten Vergleichs vor dem punktgleichen FC Bayern durch. Der Gastgeber aus Weiden belegte mit sechs Punkten den dritten Platz.



Ein besonderes Lob für die Veranstaltung und die geleistete Nachwuchsarbeit gab es von Johannes Ederer, Stützpunktkoordinator des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er würdigte insbesondere die Organisatoren um den Stützpunktleiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), Florian Schrepel, sowie Jugendabteilungsleiter Michael Neumann. „Ohne ihn kann man sich den Ostbayern-Cup überhaupt nicht vorstellen. Vielen Dank an Klaus Hartung, der Jahr für Jahr als perfekter Stadionsprecher agiert“, sagte Ederer und hob damit auch die langjährige Arbeit des Stadionsprechers hervor. Nach der Weltmeisterschaft war es Ederer zudem wichtig, eine klare Botschaft zu formulieren: „Deutschland hat hervorragende Fußballer und Fußballerinnen. Gerade der Jugendbereich bringt viele Talente heraus. Das war auch bei diesem Ostbayern-Cup klar zu sehen.“



