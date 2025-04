– Foto: Jani Pless

Ostalb-Derby steht vor der Tür: "Den Fokus legen wir auf uns" Der 1. FC Normannia Gmünd tritt beim TSV Essingen an.

Nach dem überzeugenden Sieg beim SV Oberachern ist die Stimmung vor dem Derby in Essingen beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd natürlich bestens. Und man geht durchaus mit einigem Selbstbewusstsein in dieses Duell, wenngleich Gmünds Trainer Zlatko Blaskic natürlich weiß, dass seine Mannschaft auf viel Qualität treffen wird. Anpfiff in Essingen ist um 15 Uhr. Wie wird das Derby zwischen dem TSV Essingen und dem 1. FC Normannia Gmünd enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage hier mit.

Sa., 03.05.2025, 15:00 Uhr TSV Essingen 1. FC Normannia Gmünd

Blaskic ist immer recht kritisch in der Betrachtung der Spiele seiner Mannschaft. Nach dem 3:0-Erfolg beim favorisierten SV Oberachern aber war er zufrieden. Zugegeben, auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Zufrieden auch deswegen, weil seine Mannschaft eine „reife und stabile Leistung" gezeigt habe. Es sei ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt gewesen, „mehr aber auch nicht", sagt Blaskic, der weiß, dass in den kommenden beiden Wochen schwierige Partien anstehen. Allen voran natürlich das Derby in Essingen, was die Ostalb natürlich elektrisiert und zu dem wieder einige Hundert Zuschauer kommen dürften.