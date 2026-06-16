Ost, Süd und Nord: Das ist die Bezirksliga-Einteilung 2026/27

Garmisch-Partenkirchen spielt nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga Süd. – Foto: Markus Nebl

Kaum ist die eine Saison 2025/26 beendet, wirft die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Der BFV hat die Bezirksligen Nord, Süd und Ost vorläufig eingeteilt.

Der BFV hat die oberbayerischen Bezirksligen eingeteilt. Die Gruppeneinteilung ist vorläufig, Veränderungen können noch vorgenommen werden. Spannend: Die Bezirksliga Nord bekommt vier Aufsteiger, zählt jedoch nur 15 Mannschaften. Die Bezirksliga Süd bekommt gleich sieben neue Gesichter. In den Ligen Ost und Süd treffen 16 Mannschaften aufeinander. FuPa gibt einen Überblick über die Ligen:

Bezirksliga Nord:

TSV Allershausen (Aufsteiger Kreisliga Donau/Isar 2)

ASV Dachau

SV Denkendorf (Aufsteiger Kresiliga Donau/Isar 1)

SC Eintracht Freising

TSV Gaimersheim

FC Türk Sport Garching (Aufsteiger Kreisliga München 1)

VfR Garching

FC Gerolfing

SpVgg Kammerberg

Eintracht Karlsfeld (Absteiger Landesliga Südost)

FC Langengeisling

SV Ampertal Palzing

SV Phönix München (Aufsteiger Kreisliga München 3)

TSV Rohrbach

SV Walpertskirchen

Bezirksliga Ost:

TSV Ampfing

SV Aschau/Inn

FC Aschheim

SV Bruckmühl

TSV Dorfen

SV Dornach (Absteiger Landesliga Südost)

TuS Holzkirchen

SV Miesbach

TSV Peterskirchen

TuS Prien (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 2)

TuS Raubling (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 1)

SV Reichertsheim (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 1)

SB Rosenheim

FC Töging

SV Waldperlach

TSV Zorneding

Bezirksliga Süd: