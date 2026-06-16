 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Ost, Süd und Nord: Das ist die Bezirksliga-Einteilung 2026/27

Vorläufige Gruppeneinteilung Oberbayern 2026/27

von Michel Guddat · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Garmisch-Partenkirchen spielt nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga Süd.
Garmisch-Partenkirchen spielt nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga Süd. – Foto: Markus Nebl

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Kaum ist die eine Saison 2025/26 beendet, wirft die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Der BFV hat die Bezirksligen Nord, Süd und Ost vorläufig eingeteilt.

Der BFV hat die oberbayerischen Bezirksligen eingeteilt. Die Gruppeneinteilung ist vorläufig, Veränderungen können noch vorgenommen werden. Spannend: Die Bezirksliga Nord bekommt vier Aufsteiger, zählt jedoch nur 15 Mannschaften. Die Bezirksliga Süd bekommt gleich sieben neue Gesichter. In den Ligen Ost und Süd treffen 16 Mannschaften aufeinander. FuPa gibt einen Überblick über die Ligen:

Bezirksliga Nord:

  • TSV Allershausen (Aufsteiger Kreisliga Donau/Isar 2)
  • ASV Dachau
  • SV Denkendorf (Aufsteiger Kresiliga Donau/Isar 1)
  • SC Eintracht Freising
  • TSV Gaimersheim
  • FC Türk Sport Garching (Aufsteiger Kreisliga München 1)
  • VfR Garching
  • FC Gerolfing
  • SpVgg Kammerberg
  • Eintracht Karlsfeld (Absteiger Landesliga Südost)
  • FC Langengeisling
  • SV Ampertal Palzing
  • SV Phönix München (Aufsteiger Kreisliga München 3)
  • TSV Rohrbach
  • SV Walpertskirchen

Bezirksliga Ost:

  • TSV Ampfing
  • SV Aschau/Inn
  • FC Aschheim
  • SV Bruckmühl
  • TSV Dorfen
  • SV Dornach (Absteiger Landesliga Südost)
  • TuS Holzkirchen
  • SV Miesbach
  • TSV Peterskirchen
  • TuS Prien (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 2)
  • TuS Raubling (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 1)
  • SV Reichertsheim (Aufsteiger Kreisliga Inn/Salzach 1)
  • SB Rosenheim
  • FC Töging
  • SV Waldperlach
  • TSV Zorneding

Bezirksliga Süd:

  • SV Bad Heilbrunn
  • FC Deisenhofen II
  • 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Absteiger Landesliga Südost)
  • TuS Geretsried II (Aufsteiger Kreisliga Zugspitze 1)
  • TSV Gilching-Argelsried
  • TSV Moorenweis (Aufsteiger Kreisliga Zugspitze 1)
  • FC Kosova München (Aufsteiger Kreisliga München 2)
  • MTV München
  • SV München-West (Aufsteiger Kreisliga 2)
  • SVN München (Absteiger Landesliga Südost)
  • SC Oberweikertshofen (Absteiger Landesliga Südwest)
  • 1. FC Penzberg
  • SV Pullach
  • SV Untermenzing
  • SV Waldeck-Obermenzing
  • SV Raisting