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Ost, Süd und Nord: Das ist die Bezirksliga-Einteilung 2026/27
Vorläufige Gruppeneinteilung Oberbayern 2026/27
von Michel Guddat · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Garmisch-Partenkirchen spielt nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga Süd. – Foto: Markus Nebl
Kaum ist die eine Saison 2025/26 beendet, wirft die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Der BFV hat die Bezirksligen Nord, Süd und Ost vorläufig eingeteilt.
Der BFV hat die oberbayerischen Bezirksligen eingeteilt. Die Gruppeneinteilung ist vorläufig, Veränderungen können noch vorgenommen werden. Spannend: Die Bezirksliga Nord bekommt vier Aufsteiger, zählt jedoch nur 15 Mannschaften. Die Bezirksliga Süd bekommt gleich sieben neue Gesichter. In den Ligen Ost und Süd treffen 16 Mannschaften aufeinander. FuPa gibt einen Überblick über die Ligen: