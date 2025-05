Ost-Relegation: Eging vorne, und trotzdem gefährdet - SpVgg II in R2

In der Relegation zu den Ost-Kreisligen gibt es ingesamt zehn Bewerber. Es werden im Vorfeld zwei "Qualifikations-Duelle" ausgetragen, in denen die beiden Rangzwölften der Kreisligen Passau und Straubing gegen die beiden von den Punkten her schwächsten Kreisklassen-Vizemeister ran müssen. Die beiden Sieger dieser Duelle sind in der zweiten Relegation dabei. Gesetzt für Runde 2 sind die beiden Kreisliga-11. sowie die vier punktbesten Kreisklassen-Vizemeister aus dem Kreis Ost. In der Relegation zu den Ost-Kreisklassen treffen zehn A-Klassenvizemeister auf zehn Kreisklassen-Releganten. Sprich: aus den sechs Kreisklassen relegieren jeweils die Tabellen-11. und zusätzlich die vier punktschwächeren Tabellen-10. Zwei der sechs Ost-Kreisklassen-10. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet. Eine Woche vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Die beiden punktschwächsten Kreisklassen-Vizemeister bestreiten eine extra Relegationsrunde gegen die beiden Kreisliga-12. (Stand 11.05. - 19 Uhr)





Kreisklasse Regen (darf Runde 1 überspringen)

2. SpVgg Ruhmannsfelden II 54 Punkte





Kreisklasse Pocking (darf Runde 1 überspringen)

2. FC Egglham 51 Punkte

-------

3. FC Aunkirchen 49 Punkte





Kreisklasse Deggendorf (darf Runde 1 überspringen)

2. SV Deggenau 50 Punkte

-------

3. SV Bernried 48 Punkte





Kreisklasse Freyung (ist drauf und dran die 1. Relegationsrunde zu überspringen)

1. SV Röhrnbach 49 Punkte

-------

2. SpVgg Oberkreuzberg 48 Punkte

-------

3. FC Dreisessel 48 Punkte

4. SG Breitenberg/Sonnen 46 Punkte





Kreisklasse Passau (droht in der 1. Relegationsrunde ranzumüssen)

2. SV Neukirchen v. W. 46 Punkte

-------

3. SG Preming 46 Punkte





Kreisklasse Straubing (muss in der 1. Relegationsrunde ran!)

2. SG Degernbach 46 Punkte aber bereits 24 Spiele

-------

3. SpVgg Straubing 44 Punkte





Die Vize-Meister der Kreisklasse Regen, der Kreisklasse Pocking und der Kreisklasse Deggendorf sind bereits durch und dürfen eine Relegationsrunde überspringen! Dieses Ziel hat auch die Kreisklasse Freyung. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass nicht aus den drei bzw. vier Titelanwärtern der Freyung-Staffel nicht mindestens zwei Teams am Schlussspieltag gewinnen. Sicher raus ist die Kreisklasse Straubing, die ebenso wie die Kreisklasse Passau (sehr wahrscheinlich!) eine Extra-Relegationsrunde wird drehen müssen.







"Platz 10"-Ranking

Die beiden punktbesten Kreisklassen-10. entgehen der Abstiegsrelegation (Stand 11.05. - 19 Uhr)







Kreisklasse Passau

10. FC Eging 27 Punkte aber bereits 24 Spiele







Kreisklasse Deggendorf

9. SV Schwanenkirchen 26 Punkte / Tordiff.: -11

----------------

10. SG Edenstetten 25 Punkte / Tordiff.: -11









Kreisklasse Regen

8. SV Prackenbach 26 Punkte

9. SV Arnbruck 26 Punkte

----------------

10. SV Lalling 25 Punkte / Tordiff.: -17









Kreisklasse Pocking

9. FC Unteriglbach 24 Punkte

----------------

10. ASV Ortenburg 23 Punkte

11. SG Hartkirchen / Pocking 22 Punkte









Kreisklasse Freyung (muss sicher relegieren!)

10. TV Freyung 21 Punkte (muss relegieren)

11. SV Riedlhütte 21 Punkte (muss relegieren)









Kreisklasse Straubing (muss sicher relegieren!)

10. SV Neukirchen-Steinburg 21 Punkte (muss relegieren)

11. FC Aiterhofen 20 Punkte (muss relegieren)









Die Kreisklasse Passau und damit der FC Eging führt die Rangliste an. Weil die Eginger am Schlussspieltag aber spielfrei sind (!), droht die Passau-Staffel noch von den Kreisklassen Deggendorf und Regen überholt zu werden. Müsste aber von beiden überholt werden, damit der FC Eging doch noch in die Relegation muss. Sicher in die Relegation müssen der 10. der Kreisklasse Straubing, und damit sowohl der SV Neukirchen-Steinburg als auch der FC Aiterhofen. Gleiches gilt für den TV Freyung und den SV Riedlhütte in der Kreisklasse Freyung.