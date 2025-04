Ost-Pokalfinale: »Werden Sahnetag brauchen«

"Ich kann mich nur an ein Endspiel erinnern, das ich verloren habe und das war 1997 als Spieler des SV Hutthurm das Bayerische Pokalfinale gegen die SpVgg Greuther Fürth. Vor über 2.200 Zuschauern haben wir gegen das damals von Armin Veh trainierte Kleeblatt mit 0:3 verloren. Mit einem Sieg wären wir in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals eingezogen. Ansonsten habe ich eine sehr positive Final-Bilanz", schmunzelt Karpfhams Coach Reinhard Völdl in seiner bekannt selbstbewussten Art. Der frühere Klassefußballer hat die "Römer" bei deren 4:2-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen die SpVgg Niederalteich persönlich unter die Lupe genommen. "Eine Bezirksliga-Spitzenmannschaft mit einer sehr guten Achse. Auch wenn Torjäger Seidl womöglich ausfällt, sind die Rollen klar verteilt. Wir sind Außenseiter und werden einen Sahnetag brauchen. Dennoch werden wir uns nicht verstecken und alles dafür tun, dass uns eine Überraschung gelingt." Florian Noll und Valentin Hasmaier sind angeschlagen und werden deshalb vermutlich nur auf der Ersatzbank Platz nehmen.







Heute, 18:15 Uhr TSV Karpfham Karpfham FC Künzing Künzing 18:15 live PUSH