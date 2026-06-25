Ost-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus In der Kreisliga Straubing wird die Saison mit dem Kracher zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg eröffnet von Thomas Seidl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Knaller SC Zwiesel - TSV Lindberg startet die Kreisliga Bayerwald in die Saison 2026/27 – Foto: Helmut Weiderer

Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis Ost noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Andreas Kriegner hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.

Kreisliga Bayerwald



1. Spieltag (26./27. Juli)

TSV Regen - TSV Aholming

SC Zwiesel - TSV Lindberg

SV Neuhausen/Offenberg - SV Geiersthal

SV Habischried - SV Prackenbach

SV Haibach - SV Schöfweg

FC Langdorf - 1. FC Viechtach

SV Auerbach - SpVgg Niederalteich









2. Spieltag (1./2. August)

1. FC Viechtach - SV Haibach

SV Schöfweg - SV Habischried

SV Prackenbach - SV Neuhausen/Offenberg

SV Geiersthal - SC Zwiesel

TSV Lindberg - SV Auerbach

SpVgg Niederalteich - TSV Regen

TSV Aholming - FC Langdorf





3. Spieltag (8./9. August)

TSV Regen - FC Langdorf

SC Zwiesel - SV Prackenbach

SV Neuhausen/Offenberg - SV Schöfweg

SV Habischried - 1. FC Viechtach

SV Haibach - TSV Aholming

SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg

SV Auerbach - SV Geiersthal







4. Spieltag (15./16. August)

1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg

SV Schöfweg - SC Zwiesel

SV Prackenbach - SV Auerbach

SV Geiersthal - SpVgg Niederalteich

TSV Lindberg - TSV Regen

FC Langdorf - SV Haibach

TSV Aholming - SV Habischried



5. Spieltag (22./23. August)

TSV Regen - SV Haibach

SC Zwiesel - 1. FC Viechtach

SV Neuhausen/Offenberg - TSV Aholming

SV Habischried - FC Langdorf

TSV Lindberg - SV Geiersthal

SpVgg Niederalteich - SV Prackenbach

SV Auerbach - SV Schöfweg







Kreisliga Passauer Land



1. Spieltag (26./27. Juli)

SG Breitenberg/Sonnen - DJK Passau West

FC Aunkirchen - DJK-SV Dorfbach

SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg

SV Winzer - SV Hofkirchen

SV Perlesreut - FC Sturm Hauzenberg 2

FC Tittling - SG Saldenburg/Thurmansbang

DJK Vornbach 2 - FC Egglham



2. Spieltag (1./2. August)

SG Saldenburg/Thurmansbang - SV Perlesreut

FC Sturm Hauzenberg 2 - SV Winzer

SV Hofkirchen - SV Röhrnbach

DJK Eberhardsberg - FC Aunkirchen

DJK-SV Dorfbach - DJK Vornbach 2

FC Egglham - SG Breitenberg/Sonnen

DJK Passau West - FC Tittling



3. Spieltag (8./9. August)

SG Breitenberg/Sonnen - FC Tittling

FC Aunkirchen - SV Hofkirchen

SV Röhrnbach - FC Sturm Hauzenberg 2

SV Winzer - SG Saldenburg/Thurmansbang

SV Perlesreut - DJK Passau West

FC Egglham - DJK SV Dorfbach

DJK Vornbach 2 - DJK Eberhardsberg



4. Spieltag (15./16. August)

SG Saldenburg/Thurmansbang - SV Röhrnbach

FC Sturm Hauzenberg 2 - FC Aunkirchen

SV Hofkirchen - DJK Vornbach 2

DJK Eberhardsberg - FC Egglham

DJK-SV Dorfbach - SG Breitenberg/Sonnen

FC Tittling - SV Perlesreut

DJK Passau West - SV Winzer



5. Spieltag (22./23. August)

SG Breitenberg/Sonnen - SV Perlesreut

FC Aunkirchen - SG Saldenburg/Thurmansbang

SV Röhrnbach - DJK Passau West

SV Winzer - FC Tittling

DJK-SV Dorfbach - DJK Eberhardsberg

FC Egglham - SV Hofkirchen

DJK Vornbach 2 - FC Sturm Hauzenberg 2







