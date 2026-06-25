 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Ost-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus

In der Kreisliga Straubing wird die Saison mit dem Kracher zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg eröffnet

von Thomas Seidl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Mit dem Knaller SC Zwiesel - TSV Lindberg startet die Kreisliga Bayerwald in die Saison 2026/27
Mit dem Knaller SC Zwiesel - TSV Lindberg startet die Kreisliga Bayerwald in die Saison 2026/27 – Foto: Helmut Weiderer

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Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis Ost noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Andreas Kriegner hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.

Kreisliga Bayerwald

1. Spieltag (26./27. Juli)
TSV Regen - TSV Aholming
SC Zwiesel - TSV Lindberg
SV Neuhausen/Offenberg - SV Geiersthal
SV Habischried - SV Prackenbach
SV Haibach - SV Schöfweg
FC Langdorf - 1. FC Viechtach
SV Auerbach - SpVgg Niederalteich



2. Spieltag (1./2. August)
1. FC Viechtach - SV Haibach
SV Schöfweg - SV Habischried
SV Prackenbach - SV Neuhausen/Offenberg
SV Geiersthal - SC Zwiesel
TSV Lindberg - SV Auerbach
SpVgg Niederalteich - TSV Regen
TSV Aholming - FC Langdorf

3. Spieltag (8./9. August)
TSV Regen - FC Langdorf
SC Zwiesel - SV Prackenbach
SV Neuhausen/Offenberg - SV Schöfweg
SV Habischried - 1. FC Viechtach
SV Haibach - TSV Aholming
SpVgg Niederalteich - TSV Lindberg
SV Auerbach - SV Geiersthal



4. Spieltag (15./16. August)
1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg
SV Schöfweg - SC Zwiesel
SV Prackenbach - SV Auerbach
SV Geiersthal - SpVgg Niederalteich
TSV Lindberg - TSV Regen
FC Langdorf - SV Haibach
TSV Aholming - SV Habischried

5. Spieltag (22./23. August)
TSV Regen - SV Haibach
SC Zwiesel - 1. FC Viechtach
SV Neuhausen/Offenberg - TSV Aholming
SV Habischried - FC Langdorf
TSV Lindberg - SV Geiersthal
SpVgg Niederalteich - SV Prackenbach
SV Auerbach - SV Schöfweg



Kreisliga Passauer Land

1. Spieltag (26./27. Juli)
SG Breitenberg/Sonnen - DJK Passau West
FC Aunkirchen - DJK-SV Dorfbach
SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg
SV Winzer - SV Hofkirchen
SV Perlesreut - FC Sturm Hauzenberg 2
FC Tittling - SG Saldenburg/Thurmansbang
DJK Vornbach 2 - FC Egglham

2. Spieltag (1./2. August)
SG Saldenburg/Thurmansbang - SV Perlesreut
FC Sturm Hauzenberg 2 - SV Winzer
SV Hofkirchen - SV Röhrnbach
DJK Eberhardsberg - FC Aunkirchen
DJK-SV Dorfbach - DJK Vornbach 2
FC Egglham - SG Breitenberg/Sonnen
DJK Passau West - FC Tittling

3. Spieltag (8./9. August)
SG Breitenberg/Sonnen - FC Tittling
FC Aunkirchen - SV Hofkirchen
SV Röhrnbach - FC Sturm Hauzenberg 2
SV Winzer - SG Saldenburg/Thurmansbang
SV Perlesreut - DJK Passau West
FC Egglham - DJK SV Dorfbach
DJK Vornbach 2 - DJK Eberhardsberg

4. Spieltag (15./16. August)
SG Saldenburg/Thurmansbang - SV Röhrnbach
FC Sturm Hauzenberg 2 - FC Aunkirchen
SV Hofkirchen - DJK Vornbach 2
DJK Eberhardsberg - FC Egglham
DJK-SV Dorfbach - SG Breitenberg/Sonnen
FC Tittling - SV Perlesreut
DJK Passau West - SV Winzer

5. Spieltag (22./23. August)
SG Breitenberg/Sonnen - SV Perlesreut
FC Aunkirchen - SG Saldenburg/Thurmansbang
SV Röhrnbach - DJK Passau West
SV Winzer - FC Tittling
DJK-SV Dorfbach - DJK Eberhardsberg
FC Egglham - SV Hofkirchen
DJK Vornbach 2 - FC Sturm Hauzenberg 2