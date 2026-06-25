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Ost-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus
In der Kreisliga Straubing wird die Saison mit dem Kracher zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg eröffnet
von Thomas Seidl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Mit dem Knaller SC Zwiesel - TSV Lindberg startet die Kreisliga Bayerwald in die Saison 2026/27 – Foto: Helmut Weiderer
Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis Ost noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Andreas Kriegner hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.