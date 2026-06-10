Ost-Kreisligen: Neue Namen und zwei Umgruppierungen Die beiden Kreisligen heißen künftig Bayerwald und Passauer Land +++ Schöfweg und Winzer wechseln die Klassen von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Da künftig in der Kreisliga nur noch ein Klub aus dem Landkreis Straubing-Bogen vertreten sein wird, hingegen aber acht Klubs aus dem Landkreis Regen gibt es im Fußballkreis Ost eine Änderung: Die bisherige Kreisliga Straubing heißt künftig Kreisliga Bayerwald, in der Vereine aus vier Landkreisen am Start sein werden. Die Passauer Gruppe ist in "Passau Land" umgetauft worden. Zudem ist es zu zwei Umgruppierungen gekommen. Der SV Winzer wechselt in die "Passau Land", während der SV Schöfweg künftig in der "Bayerwald" an den Start geht.

"Durch die Abstiege von Oberkreuzberg, Schönberg und Hohenau sind uns in der Passauer Gruppe drei Derbys weggebrochen. In der Bayerwald-Klasse hingegen warten eine Reihe von tollen Duellen auf uns. Spiele gegen Traditionsvereine wie Zwiesel, Regen, Lindberg und Auerbach haben einen zweifellos einen ganz besonderen Reiz. Hinzu kommen weitere attraktive Gegner wie Niederalteich, Neuhausen und Langdorf. Für uns ist das eine Top-Geschichte und unsere Kassier wird sich bestimmt über einige stattliche Kulissen freuen dürfen. Sportlich wird das allerdings eine harte Nummer, denn fast alle Mannschaften konnten sich hervorragend verstärken. Für uns wird es daher vermutlich knallhart gegen den Abstieg gehen", lässt Schöfwegs Fußballboss Franz Schmid verlauten.











Der SV Winzer ist über die Umgruppierung nicht begeistert. "Sportlich will ich mir kein Urteil zwischen den beiden Ligen erlauben. Aber bei den Zuschauerzahlen werden wir Einbußen haben: Wir gewinnen zwar ein Derby gegen Hofkirchen, verlieren dafür aber die vier Landkreisderbys gegen Aholming, Niederalteich, Auerbach und Neuhausen. Spiele, die mit Sicherheit sehr gut besucht gewesen wären", sagt Vorstand Andre Müller.



