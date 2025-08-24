Ost entscheidet es in der Schlussphase Verlinkte Inhalte Kreisklasse 4 SV Laim München Ost

Bei angenehmem Spätsommerwetter entschied sich der SV Laim seinen Saisonauftakt auf dem schmal bemessenen Kunstrasen zu absolvieren. Und zwischenzeitlich schien der Plan auch gut aufzugehen. Letztlich war es dann doch eine verdiente 2:5-Niederlage gegen den TSV München-Ost. Zweifach konnten die Gastgeber in Führung gehen, doch beides Mal gelang den Ostlern unmittelbar darauf die passende Antwort.

Die Anfangsphase gehörte klar Laim und nach mehreren gefährlichen Abschlüssen wurde das Team von Trainer Bojan Filic auch für seine Mühen belohnt. Jedoch hielt die Führung nur kurz. Das 1:0 durch Leon Filic in der 8. Minute egalisierte Ben Pollak nur zwei Minuten später. Im Anschluss neutralisierte sich das Spiel etwas und bis zur Halbzeit wurden die Gäste immer besser. Weitere Tore wollten bis zum Pausenpfiff trotzt guter Möglichkeiten aber nicht mehr fallen. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV weiter immer besser ins Rollen und die Führung auf fremden Platz wäre nach einer Stunde hochverdient gewesen. Jedoch waren es wieder die Laimer, die ins Schwarze trafen. Mit einem sehenswerten Schuss in den Knick durfte sich Tom Serriere verdient für sein Tor feiern lassen. Aber wieder hielt die Freude keine 120 Sekunden. Eine vom Timing her perfekt Flanke köpfte Kevin Todorovic alleinstehend schulbuchmäßig zum 2:2 ein.