Osnabrücker Spielverein 1916 sucht Konstanz für die Rückrunde

Der Osnabrücker Spielverein 1916 aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Mitte (C) geht mit nüchternem Blick in die Winterpause. Fünf Wochen legt das Team den Spielbetrieb ruhen. Besondere Programmpunkte oder Teambuilding-Maßnahmen sind nicht vorgesehen. „Fünf Wochen Winterpause. Keine besonderen Maßnahmen“, sagt Trainer Martin Chojecki und beschreibt damit eine Vorbereitung ohne zusätzliche Reize oder Sonderformate.

Das bisherige Abschneiden bewertet Chojecki differenziert. Zwar sieht er klare Fortschritte, doch eine Negativserie hat das Gesamtbild getrübt. „Ausbaufähig. Fünf Niederlagen in Serie haben uns zurückgeworfen. Ohne die wäre es eine sehr zufriedenstellende Hinrunde gewesen“, erklärt der Coach. Die Serie habe Punkte gekostet und den Blick auf eine insgesamt stabilere Entwicklung verstellt. Trotzdem hebt Chojecki positive Aspekte hervor, insbesondere im Vergleich zur Vorsaison. „Die Defensive steht deutlich besser als in der Vorsaison. Stabileres und konstanteres Auftreten“, sagt er. Diese Entwicklung sieht er als Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und als Grundlage für eine konstantere Rückrunde.

Luxusproblem in der Abwehr Probleme im engeren Sinne macht der Trainer kaum aus. Vielmehr spricht er von einer personellen Situation, die fast zu einem Luxusproblem wird. „Ich habe in allen Mannschaftsteilen tolle Jungs. Einziges Manko ist die Defensive, die sich von Spiel zu Spiel fast von selbst aufstellt“, so Chojecki. Gleichzeitig betont er ausdrücklich: „Aber die Jungs, die ich da zur Verfügung habe, sind alle spitze.“