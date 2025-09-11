– Foto: Andreas LITZE Richter

Osnabrücker SC will im Derby gegen Harderberg den ersten Punktgewinn e Trainer Philipp Mennemann fordert Einsatz und Umsetzung der Trainingsarbeit – „Wir müssen einfach machen“ Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Osnabr. SC Harderberg Philipp Mennemann

Nach drei Niederlagen in Folge steht der Osnabrücker SC unter Druck. Am Sonntag (14.09.) geht es auswärts gegen den SV Harderberg, der ebenfalls im Tabellenkeller steckt. Trainer Philipp Mennemann setzt auf ehrliche Analyse, harte Arbeit und Derby-Motivation, um endlich die ersten Punkte einzufahren.

Für den Osnabrücker SC ist das Derby beim SV Harderberg am Sonntag mehr als nur ein Nachbarschaftsduell. Mit null Punkten und 0:14 Toren aus drei Spielen steht das Team am Tabellenende der Landesliga Weser-Ems. Trainer Philipp Mennemann sieht die Partie deshalb als Gelegenheit, die Wende einzuleiten: „Wir hoffen natürlich, dass wir in die Spur zurückkommen. Wir haben jetzt gut trainiert die Woche, wir haben jetzt auch gerade am Sonntag und Montag einfach nochmal ehrlich miteinander gesprochen, haben dann auch ein paar Dinge benannt, an denen wir arbeiten müssen.“



So., 14.09.2025, 12:30 Uhr SV Harderberg Harderberg Osnabrücker SC Osnabr. SC 12:30 PUSH

Die Trainingsarbeit sei intensiv gewesen, betont Mennemann: „Wir haben ordentlich trainiert bei den letzten beiden Einheiten. Die Mannschaft macht auf mich auf jeden Fall auch den Eindruck, dass sie das umstoßen will und gerade jetzt in dem Derby gegen Harderberg dann auch zeigen möchte, dass das jetzt einfach eine blöde Phase war und dass wir da wieder rauskommen.“ Mit Blick auf die Tabelle weiß der Trainer, dass ein Erfolgserlebnis dringend nötig ist. Harderberg steht zwar mit drei Punkten ebenfalls im unteren Drittel, könnte mit einem Sieg aber Abstand schaffen. Mennemann bleibt zuversichtlich: „Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir müssen einfach zusehen, dass wir arbeiten, dass wir das, was wir können, auf den Platz bringen. Und nach wie vor bin ich davon überzeugt: Wenn die Truppe das so umsetzt, wie wir die Dinge besprechen, dann werden wir uns da rausarbeiten.“