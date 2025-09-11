Osnabrücker SC will im Derby gegen Harderberg den ersten Punktgewinn e

Nach drei Niederlagen in Folge steht der Osnabrücker SC unter Druck. Am Sonntag (14.09.) geht es auswärts gegen den SV Harderberg, der ebenfalls im Tabellenkeller steckt. Trainer Philipp Mennemann setzt auf ehrliche Analyse, harte Arbeit und Derby-Motivation, um endlich die ersten Punkte einzufahren.
Für den Osnabrücker SC ist das Derby beim SV Harderberg am Sonntag mehr als nur ein Nachbarschaftsduell. Mit null Punkten und 0:14 Toren aus drei Spielen steht das Team am Tabellenende der Landesliga Weser-Ems. Trainer Philipp Mennemann sieht die Partie deshalb als Gelegenheit, die Wende einzuleiten: „Wir hoffen natürlich, dass wir in die Spur zurückkommen. Wir haben jetzt gut trainiert die Woche, wir haben jetzt auch gerade am Sonntag und Montag einfach nochmal ehrlich miteinander gesprochen, haben dann auch ein paar Dinge benannt, an denen wir arbeiten müssen.“
Die Trainingsarbeit sei intensiv gewesen, betont Mennemann: „Wir haben ordentlich trainiert bei den letzten beiden Einheiten. Die Mannschaft macht auf mich auf jeden Fall auch den Eindruck, dass sie das umstoßen will und gerade jetzt in dem Derby gegen Harderberg dann auch zeigen möchte, dass das jetzt einfach eine blöde Phase war und dass wir da wieder rauskommen.“
Mit Blick auf die Tabelle weiß der Trainer, dass ein Erfolgserlebnis dringend nötig ist. Harderberg steht zwar mit drei Punkten ebenfalls im unteren Drittel, könnte mit einem Sieg aber Abstand schaffen. Mennemann bleibt zuversichtlich: „Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir müssen einfach zusehen, dass wir arbeiten, dass wir das, was wir können, auf den Platz bringen. Und nach wie vor bin ich davon überzeugt: Wenn die Truppe das so umsetzt, wie wir die Dinge besprechen, dann werden wir uns da rausarbeiten.“
Der Coach setzt auch auf eine gute Personalsituation am Wochenende: „Am Sonntag sind wir ordentlich besetzt – und wenn wir da unsere PS auf den Platz kriegen, dann werden wir auf jeden Fall die ersten Punkte auf unser Konto bringen.“ Doch Mennemann warnt vor zu vielen Worten: „Alles Weitere wird sich dann jetzt zeigen, es nützt nicht viel zu reden, wir müssen einfach machen. Und da müssen wir jetzt am Sonntag ansetzen.“
Das Derby bietet nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch die Chance, ein Signal an die Konkurrenz zu senden. Für den OSC wäre ein Erfolgserlebnis gegen einen direkten Tabellennachbarn der dringend benötigte Schritt aus der Krise.