Osnabrücker SC überrascht Jemgum mit spätem Doppelschlag

– Foto: Robert Gertzen

Der Osnabrücker SC hat am Wochenende für eine Überraschung gesorgt. Gegen den favorisierten SV Ems Jemgum gelang dem Tabellenletzten ein 2:0-Erfolg – dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und zweier später Treffer.

Der Osnabrücker SC hat am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den favorisierten Tabellendritten SV Ems Jemgum setzte sich das Team von Trainer Philipp Mennemann mit 2:0 durch. Beide Treffer fielen in der Schlussphase der Partie.

Lange Zeit blieb das Spiel torlos, obwohl beide Mannschaften um Spielkontrolle bemüht waren. Erst in der 80. Minute brachte Vanessa Beste die Gastgeberinnen in Führung. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Fiene Luna Hagen in der 89. Minute auf 2:0 und sicherte dem OSC damit den Sieg.

Trainer Philipp Mennemann zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf die Mädels, wie sie das am Sonntag abgerufen haben. Dass das in der Mannschaft steckt, sage ich denen schon ein halbes Jahr. Und jetzt haben wir es auch mal vernünftig auf den Platz gekriegt.“ Besonders die Kombination aus spielerischer und kämpferischer Leistung überzeugte ihn: „Das war sowohl fußballerisch mit dem Ball und gegen den Ball als auch kämpferisch eine absolute Top-Leistung von uns.“

Der Trainer hofft nun, dass seine Mannschaft dieses Niveau auch in den kommenden Spielen halten kann. „Ich wünsche mir einfach, dass wir so die Saison zu Ende spielen. Für uns ist ja ein bisschen der Druck irgendwo raus. Vielleicht können wir noch für eine Überraschung sorgen, vielleicht auch nicht. Wir gucken jetzt einfach, was jede Woche so ansteht. Am Ende der Saison schauen wir dann, wo wir stehen.“

Besonders hob Mennemann auch die Leistung seiner Torhüterin hervor. „Hat eine überragende Torfrau im Tor mit Leonie Gerling, die wirklich, wenn Jemgum mal durchgekommen ist, auch Top-Paraden gezeigt hat.“ Insgesamt habe an diesem Tag vieles zusammengepasst: „Mit Einsatz und Bereitschaft und der Art und Weise, Fußball zu spielen, bin ich absolut einverstanden gewesen. Deswegen hoch zufrieden. Es hat einfach alles gepasst.“

Der Sieg könnte für den Tabellenletzten zudem einen wichtigen mentalen Effekt haben. „Ich hoffe, dass es so weitergeht und dass der Sieg auch so einen kleinen Push gibt. Ich glaube, nach der letzten Woche mit dieser bitteren Niederlage, wo auch mindestens ein Punkt verdient gewesen wäre, tut es einfach gut, dass man sich selbst belohnt hat“, sagte Mennemann.

Trotz des Erfolgs bleibt der Osnabrücker SC mit nun sechs Punkten weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Der SV Ems Jemgum hingegen verpasst es, im oberen Tabellendrittel weiteren Boden gutzumachen.