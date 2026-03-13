Osnabrücker SC empfängt Favorit SV Ems Jemgum

– Foto: Robert Gertzen

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht für den Osnabrücker SC eine schwierige Aufgabe bevor. Gegen den SV Ems Jemgum will der Tabellenletzte dennoch mutig auftreten und dem Favoriten Paroli bieten.

Am Sonntag, 15. März, trifft der Osnabrücker SC in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den SV Ems Jemgum. Die Ausgangslage vor der Partie ist klar verteilt: Während Jemgum mit 21 Punkten aus elf Spielen auf dem dritten Tabellenplatz steht, bildet der OSC mit drei Punkten das Schlusslicht der Liga.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende geht der Osnabrücker SC dennoch mit einer bestimmten Herangehensweise in das Spiel. Trainer Philipp Mennemann sieht seine Mannschaft dabei in einer Situation, in der sie befreit auftreten kann. „Wir können nach der Niederlage letztes Wochenende relativ frei aufspielen“, sagt Mennemann.

Gleichzeitig ist dem Trainer bewusst, dass seine Mannschaft gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe der Tabelle antreten muss. „Wir wollen es Jemgum am Wochenende so schwer wie möglich machen und schauen mal, was so geht.“

Für den SV Ems Jemgum geht es derweil darum, den Anschluss an die beiden führenden Teams aus Spelle-Venhaus und Emsbüren nicht zu verlieren. Der Osnabrücker SC hingegen hofft, im Heimspiel eine Überraschung zu schaffen und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an die Konkurrenz zu sammeln.

Ob der Außenseiter dem Favoriten tatsächlich gefährlich werden kann, wird sich am Sonntag zeigen. Klar ist jedoch, dass Jemgum als Tabellendritter mit entsprechendem Selbstvertrauen anreist, während der OSC versuchen wird, mit Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenzuhalten.