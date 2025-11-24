– Foto: Robert Gertzen

Osnabrücker SC belohnt sich – erster Saisonsieg in Hage Beim 1:0 in Hage zeigt der OSC eine kämpferisch starke Leistung und holt wichtige Punkte im Tabellenkeller. Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Osnabr. SC SV Hage Philipp Mennemann

Der Osnabrücker SC feiert am 10. Spieltag seinen ersten Sieg der Saison. Beim 1:0 in Hage überzeugt die Mannschaft durch große Defensivarbeit – und braucht am Ende auch eine herausragende Rettungstat von Lea Plass.

Der Osnabrücker SC hat im Auswärtsspiel beim SV Hage den erlösenden ersten Saisonsieg eingefahren. Das 1:0 bringt die ersten drei Punkte und lässt den Tabellenletzten der Landesliga Weser-Ems zumindest Anschluss finden. Trainer Philipp Mennemann zeigte sich nach dem Abpfiff spürbar erleichtert – und stolz auf sein Team. „Ich freue mich natürlich brutal für die Mädels, weil sie die letzten Wochen wirklich gearbeitet haben und auch versucht haben, den Bock ein bisschen umzustoßen. Und jetzt hat es endlich geklappt“, sagte er.



Sa., 22.11.2025, 18:00 Uhr SV Hage SV Hage Osnabrücker SC Osnabr. SC 0 1 Abpfiff

Der OSC startete konzentriert und defensiv stabil in die Partie. Bereits in der ersten Halbzeit fand Hage kaum Lösungen gegen die gut organisierte Abwehrarbeit der Gäste. „In der ersten Halbzeit, fand ich, haben wir das Spiel defensiv dominiert. Hage hat wenig Lösungen gefunden“, so Mennemann. In der 25. Minute belohnte sich der OSC schließlich: Vanessa Beste traf zur 1:0-Führung, die sich als entscheidend herausstellen sollte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hage den Druck, suchte häufiger den direkten Weg zum Tor und kam zu mehreren gefährlichen Abschlüssen. Mennemann sah ein intensiveres Spiel seiner Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns das dann auch erfightet. Da hatte Hage deutlich mehr vom Spiel und auch gute Chancen.“ Die beste Gelegenheit der Gastgeberinnen entschärfte OSC-Spielerin Lea Plass spektakulär. „Sie hatte eine richtig dicke Chance, wo Lea Plass herausragend noch den Ball erkämpft und uns damit im Spiel hält beziehungsweise uns in Führung hält“, erklärte der Trainer.