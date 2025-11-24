Osnabrücker SC belohnt sich – erster Saisonsieg in Hage

Der Osnabrücker SC feiert am 10. Spieltag seinen ersten Sieg der Saison. Beim 1:0 in Hage überzeugt die Mannschaft durch große Defensivarbeit – und braucht am Ende auch eine herausragende Rettungstat von Lea Plass.
Der Osnabrücker SC hat im Auswärtsspiel beim SV Hage den erlösenden ersten Saisonsieg eingefahren. Das 1:0 bringt die ersten drei Punkte und lässt den Tabellenletzten der Landesliga Weser-Ems zumindest Anschluss finden. Trainer Philipp Mennemann zeigte sich nach dem Abpfiff spürbar erleichtert – und stolz auf sein Team. „Ich freue mich natürlich brutal für die Mädels, weil sie die letzten Wochen wirklich gearbeitet haben und auch versucht haben, den Bock ein bisschen umzustoßen. Und jetzt hat es endlich geklappt“, sagte er.
Der OSC startete konzentriert und defensiv stabil in die Partie. Bereits in der ersten Halbzeit fand Hage kaum Lösungen gegen die gut organisierte Abwehrarbeit der Gäste. „In der ersten Halbzeit, fand ich, haben wir das Spiel defensiv dominiert. Hage hat wenig Lösungen gefunden“, so Mennemann. In der 25. Minute belohnte sich der OSC schließlich: Vanessa Beste traf zur 1:0-Führung, die sich als entscheidend herausstellen sollte.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hage den Druck, suchte häufiger den direkten Weg zum Tor und kam zu mehreren gefährlichen Abschlüssen. Mennemann sah ein intensiveres Spiel seiner Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns das dann auch erfightet. Da hatte Hage deutlich mehr vom Spiel und auch gute Chancen.“ Die beste Gelegenheit der Gastgeberinnen entschärfte OSC-Spielerin Lea Plass spektakulär. „Sie hatte eine richtig dicke Chance, wo Lea Plass herausragend noch den Ball erkämpft und uns damit im Spiel hält beziehungsweise uns in Führung hält“, erklärte der Trainer.
Der Sieg basierte vor allem auf Einsatz und Widerstandskraft. „Vom Kämpferischen her war das unfassbar. Daher denke ich auch, dass wir die Punkte verdient eingefahren haben“, sagte Mennemann. Getrübt wurde der Erfolg jedoch durch eine Verletzung von Torhüterin Jo Ann Dröge, die nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. „Ein kleiner Wermutstropfen ist natürlich, dass unsere Torhüterin Jo Ann Dröge sich etwas schwerer an den Rippen verletzt hat und jetzt ausfällt. Ich hoffe, dass sie so weit auskuriert ist, dass wir sie zur Rückrunde wieder an Bord haben“, so Mennemann.
Die drei Punkte sind für den OSC ein wichtiger Impuls im Abstiegskampf. In der Tabelle bleibt das Team zwar auf Rang zwölf, zieht allerdings nach Zählern mit Hage gleich und verkürzt den Abstand zum Feld darüber. Für den SV Hage hingegen setzt sich eine schwierige Saison fort – trotz einer deutlich verbesserten zweiten Halbzeit blieb der dringend benötigte Befreiungsschlag aus.