Osnabrücker Leihspieler glänzen in der Regionalliga

Am vergangenen Wochenende begann die neue Spielzeit in den Regionalligen – und damit auch das Abenteuer für fünf ausgeliehene Talente des VfL Osnabrück. Während nicht alle mit einem Sieg in die Saison starten konnten, setzten die VfL-Youngster durchweg positive Akzente für ihre neuen Klubs.

Starker Einstand für Böggemann bei Chemie Leipzig

Torhüter Luca Böggemann, der in der Vorsaison beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen sein Drittligadebüt gefeiert hatte, wurde an die BSG Chemie Leipzig in die Regionalliga Nordost verliehen. In der Vorbereitung setzte sich der 21-Jährige durch und stand zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Magdeburg II in der Startelf. Trotz einer abgeklärten Leistung und mehrerer Paraden konnte Böggemann die 0:2-Heimniederlage nicht verhindern – bei beiden Gegentreffern war er machtlos.