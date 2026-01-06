Osnabrücker Hallenmasters 2026 mit 16 Teams

Vom Freitag 9. Januar bis Sonntag 11. Januar 2026 wird das Osnabrücker Hallenmasters mit insgesamt 16 Mannschaften in der Belmer Sporthalle am Heideweg ausgetragen. In der kleinen Halle wird an den Turniertagen tolle Stimmung herrschen. Sicher wird die Halle an allen Turniertagen ausverkauft sein. Sämtliche Spiele werden im Fupa-Liveticker übertragen.

Im vergangenen Jahr gewann der VFR Voxtrup den Titel des Hallenmasters. In diesem Jahr darf der Landesligist nur zuschauen, da er sich über Addi-Vetter-Cup nicht für das Masters qualifizieren konnte. Als Favorit im Titelrennen gilt sicher der höchstklassigste Teilnehmer TUS Bersenbrück. Der Oberligist qualifizierte sich zusammen mit den Bezirksligisten SV Quitt Ankum und FCR 09 Bramsche sowie dem SVT Bramsche aus der ersten Kreisklasse durch den Titelgewinn beim Fortuna-Cup für das Masters-Turnier.

Auch der SC Melle 03 hat als Landesligist die Qualität sich den Titel zu sichern und wird im Kreis der Favoriten eingeordnet. Die Mannschaft von Trainer Christopher von Rekowski qualifizierte sich durch den Titelgewinn beim Hüggelcup und nimmt ebenso wie die Halbfinalteilnehmer SV Viktoria Gmhütte, SC Glandorf als Bezirksligisten und der Kreisligist VFL Kloster Oesede am Masters teil.

Der SSC Dodesheide startet mit zwei Mannschaften. Das Bezirksliga-Team sicherte sich den Titel beim Osnabrücker Addi-Vetter-Cup und die zweite Mannschaft aus der Kreisliga qualifizierte sich als überraschender Teilnehmer am Halbfinale. Finalist RW Sutthausen und der Osnabrücker SC als Kreisligisten haben sich ebenfalls über den Addi-Vetter-Cup qualifiziert.

Der Bezirksligist SF Lechtingen gewann den Titel beim Indoor-Cup im Endspiel gegen den Kreisligisten TSV Wallenhorst. Beide Teams haben sich durch die Endspielteilnahme ebenso am Masters-Turnier qualifiziert wie die Halbfinalteilnehmer TSV Venne und der TUS Bad Essen.

Das Turnier beginnt am Freitag 09. Januar 2026 am ersten Turniertag ab 18.00 Uhr mit folgenden Spielen:

Gruppe A

SV Quitt Ankum - SSC Dodesheide II 18.00 Uhr

SC Melle 03 - TUS Bad Essen 18.17 Uhr

SV Quitt Ankum - SC Melle 03 19.08 Uhr

TUS Bad Essen - SSC Dodesheide II 19.25 Uhr

SSC Dodesheide II - SC Melle 03 20.16 Uhr

TUS Bad Essen - SV Quitt Ankum 20.33 Uhr

Gruppe B

TSV Wallenhorst - SC Glandorf 18.34 Uhr

SSC Dodesheide - SVT Bramsche 18.51 Uhr

TSV Wallenhorst - SSC Dodesheide 19.42 Uhr

SVT Bramsche - SC Glandorf 19.59 Uhr

SC Glandorf - SSC Dodesheide 20.50 Uhr

SVT Bramsche - TSV Wallenhorst 21.07 Uhr