Osnabrücker Defensive dominiert Elf der Woche

Aus der Defensive des VfL Osnabrück schafft es Jannik Müller zum zweiten Mal in Folge in die Elf der Woche. Neben ihm gehören auch MSV-Stürmer Thilo Töpken und der Däne Bjarke Jacobsen erneut zur Top-Auswahl. Zum dritten mal darf sich Paul Hennrich freuen – nach seiner grandiosen Leistung beim 1:0-Sieg gegen FC Hansa Rostock steht die U23 der TSG 1899 Hoffenheim auf dem zweiten Tabellenplatz.

Angreifer: Thilo Töpken (MSV Duisburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (U23 TSG 1899 Hoffenheim), Paul Hennrich (U23 TSG 1899 Hoffenheim)

Wiesbadener Elfmeter-Killer im Kasten

Ein irres Spiel beim 1. FC Schweinfurt bringt dem SV Wehen Wiesbaden einen Last-Minute-Sieg ein. Erst pariert Florian Stritzel in der 90. Minute den Elfmeter von Manuel Wintzheimer, ehe Nikolas Agrafiotis in der 94. Spielminute den 1:0-Siegtreffer erzielt. Stritzel bewahrte damit die Hoffnung auf den Dreier und steht folgerichtig erstmals verdient in der Elf der Woche.

Osnabrücker Abwehr Bollwerk erneut ohne Gegentor

Drei Abwehrplätze sind zu vergeben – dreimal Grund zur Freude beim VfL Osnabrück. Wieder einmal spielt der VfL zu null, diesmal mit einem 2:0-Sieg beim Aufsteiger TSV Havelse. Nach nur einem Zähler aus den ersten beiden Partien haben die Osnabrücker zurück in die Erfolgsspur gefunden. Maßgeblich beteiligt ist dabei die Abwehrreihe der Lila-Weißen. Kapitän Jannik Müller schaffte es bereits in der vergangenen Woche unter die Besten der Liga. Premiere feiern Niklas Wiemann und Robin Fabinski.

Alemannia-Neuzugang bricht RWE

Im Traditionsduell zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen zieht RWE am Sonntagabend den Kürzeren. Drei verwandelte Elfmeter machen Neuzugang Lars Gindorf mit einem Hattrick zum Matchwinner. Damit steht der Aachener direkt in seinem ersten Spiel in der Elf der Woche. Florian Pick glänzt beim 4:1-Erfolg des 1. FC Saarbrücken über Erzgebirge Aue – an allen vier Treffern ist er beteiligt, zwei erzielt er selbst, zwei bereitet er vor. Auch Osnabrücks Bjarke Jacobsen trägt sich in die Liste ein, er markiert den 2:0-Endstand gegen Havelse. Mit Rodney Elongo-Yombo findet sich ein weiterer Saarbrücker in der Top-Auswahl wieder: ein Tor und ein Assist gehen auf sein Konto.

1899 überragt Offensiv

Für die U23 der TSG 1899 Hoffenheim läuft es derzeit mehr als rund – folgerichtig finden sich die 1899-Akteure regelmäßig unter den Besten wieder. So auch Paul Hennrich: Mit seiner offensiven Variabilität hat er sich zum Schlüsselspieler entwickelt. In seinem vierten Drittliga-Einsatz ist es bereits seine dritte Nominierung. Debüt feiert sein Teamkollege Ayoube Amaimouni-Echghouyab. Sein früher Führungstreffer in Rostock besiegelte den 1:0-Erfolg und den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Neben den beiden Hoffenheimern hat es auch ein Zebra in die Auswahl geschafft: Thilo Töpken. Der Angreifer erzielte beim SC Verl den wichtigen Ausgleich, ehe der MSV Duisburg in der Nachspielzeit die Partie noch spektakulär mit 3:2 für sich entschied.

