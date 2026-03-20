Osnabrück will nachlegen – Schwefingen warnt vor Schlusslicht

– Foto: Robert Gertzen

Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende will Osnabrück nachlegen. Schwefingen reist gewarnt an und setzt auf Konzentration und Geschlossenheit.

In der Frauen-Landesliga Weser Ems trifft der Osnabrücker SC am Wochenende auf die SG Schwefingen / Union Meppen. Während die Gastgeber als Tabellenletzter um jeden Punkt kämpfen, reist Schwefingen aus dem Tabellenmittelfeld mit einer klaren Zielsetzung an.

Beim Osnabrücker SC ist nach dem jüngsten Sieg wieder etwas Zuversicht eingekehrt. Trainer Philipp Mennemann hofft, dass seine Mannschaft den positiven Schwung mitnehmen kann: „Ich hoffe, dass wir am Wochenende auf jeden Fall an die Leistung von letzter Woche anknüpfen können.“ Gleichzeitig erinnert er an das Hinspiel: „Wir haben aus dem Hinspiel noch ein bisschen was gut zu machen, da lief einfach gar nichts zusammen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt am Sonntag auf jeden Fall von der anderen Seite präsentieren.“

Die Trainingswoche verlief aus seiner Sicht ordentlich, auch die Stimmung im Team hat sich verbessert: „Die Mannschaft hat unter der Woche ganz gut trainiert. Die Lockerheit nach dem Sieg ist auch so ein bisschen zurückgekehrt.“ Einen klaren Druck will Mennemann dennoch nicht aufbauen: „Wir haben gesagt, wir schauen jedes Wochenende, was passiert. Und so werden wir es auch diese Woche angehen. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei für uns rausspringt.“

Die Gäste aus Schwefingen reisen jedoch gewarnt nach Osnabrück. Trainer Johannes Meiners erwartet ein anspruchsvolles Auswärtsspiel: „Wir fahren nach Osnabrück und wissen, dass uns dort keine leichte Aufgabe erwartet. Auch wenn sie aktuell auf dem letzten Platz stehen, haben sie am vergangenen Wochenende gewonnen und dadurch sicher neues Selbstvertrauen getankt.“ Entsprechend deutlich fällt seine Einschätzung aus: „Deshalb werden wir sie auf keinen Fall unterschätzen.“

Personell sieht sich Schwefingen gut gerüstet: „Wir sind gut aufgestellt, haben nahezu den kompletten Kader zur Verfügung und wollen auswärts ein konzentriertes und engagiertes Spiel zeigen.“

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell: Osnabrück will den Aufwärtstrend bestätigen, während Schwefingen mit Respekt, aber klaren Ambitionen auftritt.