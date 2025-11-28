Osnabrück reist selbstbewusst nach Verl: Tabellennachbarn im Duell

Am ersten Adventssonntag wartet auf den VfL Osnabrück das kürzeste Auswärtsspiel der Saison. In der Sportclub-Arena trifft die Mannschaft von Timo Schultz auf den formstarken SC Verl (Anpfiff: 16:30 Uhr). Beide Teams gehören aktuell zur Spitzengruppe der 3. Liga – und beide überzeugen mit klaren Spielsystemen, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Der SC Verl spielt seine zweite starke Saison in Folge. Unter dem neuen Trainer Tobias Strobl, der im Sommer Alexander Ende ablöste, hat sich die Mannschaft kaum verändert – und ist dennoch stabil geblieben. Nach zehn Abgängen im Sommer, darunter Leistungsträger wie Lars Lokotsch und Marcel Benger, gelang es Strobl, ein neues, eingespieltes Team zu formen.

Offensiv gehört Verl zur absoluten Ligaspitze: Mit 36 Treffern stellt der Sportclub den besten Angriff der 3. Liga. Herausragend agiert Berkan Taz, der mit acht Toren und sieben Vorlagen die offensive Schlüsselfigur darstellt. Ihm zur Seite stehen die Leihspieler Ethan Kohler (Werder Bremen II) und Alessio Besio (SC Freiburg II), der mit neun Torbeteiligungen ebenfalls auf sich aufmerksam machte.

Besonders prägend ist der Stil: Verl ist die Ballbesitzmannschaft der Liga. Mit 59,7 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von 87,3 Prozent führt der SCV beide Kategorien an. Schlüsselspieler sind Timur Gayret, Martin Ens und Fynn Otto, die gemeinsam über 3.200 Pässe gespielt haben – mehr als die Hälfte dessen, was viele Drittligisten als Team insgesamt erreichen.

Ein bekanntes Gesicht beim VfL: Außenbahnspieler Patrick Kammerbauer kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zwischen Januar 2023 und Sommer 2025 absolvierte der 28-Jährige 79 Pflichtspiele für Verl. Im Vorfeld des Duells sagte er: „Ich kenne viele Jungs noch gut, wir wohnen teils in der Nachbarschaft. Das wird sicher ein besonderes Spiel.“

Die Ausgangslage: Beste Offensive trifft auf beste Defensive

Während Verl mit seinem Offensivfußball für Furore sorgt, überzeugt der VfL Osnabrück vor allem durch defensive Stabilität. Nur elf Gegentore in 15 Spielen – das ist der Bestwert der Liga. Seit drei Spielen blieb das Team ohne Gegentreffer, zuletzt feierten die Lila-Weißen zwei 1:0-Siege gegen Energie Cottbus und den FC Ingolstadt.

In beiden Partien war Ismail Badjie der entscheidende Mann. Der 20-Jährige avancierte zum besten Joker der Liga, musste das Training unter der Woche allerdings mit muskulären Problemen abbrechen – sein Einsatz ist fraglich.

Ohne Badjie könnte Schultz auf die bewährte Offensivachse um Robin Meißner und David Kopacz setzen. Der VfL möchte am Sonntag den vierten Auswärtssieg in Folge feiern und die kleine Erfolgsserie weiter ausbauen. Die Bilanz in Verl ist positiv: In den letzten beiden Jahren blieb Osnabrück ungeschlagen, darunter ein 1:0-Sieg im Mai 2023 durch Noel Niemann.

Trainer Timo Schultz lobte den Gegner vor der Partie: „Verl weiß genau, welchen Fußball sie spielen wollen. Es macht Spaß, sie zu analysieren, weil sie mit klaren Ideen agieren. Wir müssen kompakt verteidigen und klug kontern – das wird ein harter Test.“

Rückkehrer Kammerbauer ergänzte: „Verl ist schwer zu bespielen. Sie halten den Ball, sie haben Qualität. Aber wir wissen, was uns stark macht – unser Arbeiten gegen den Ball und unsere Effizienz nach vorne.“

Beim SC Verl fehlt weiterhin Alem Japaur (Kreuzbandriss), ansonsten steht Strobl der gesamte Kader zur Verfügung. Beim VfL sind alle Spieler fit, einzig Badjie ist fraglich.

Mit über 2.000 Osnabrück-Fans im Gästebereich erwartet die Lila-Weißen in Verl ein „Heimspiel in der Fremde“. Schultz blickt dem Derby mit Zuversicht entgegen: „Unsere Fans machen aus jedem Auswärtsspiel ein Erlebnis. Wir wollen ihnen erneut ein gutes Ergebnis liefern.“