Osnabrück lädt zum Spitzenspiel: Chance für Duisburg und Rostock

Der Verfolgergruppe könnte sich am kommenden Spieltag die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen. Den Spieltag eröffnet die TSG Hoffenheim II mit ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt.
34. Spieltag
17.04.26 SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
18.04.26 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
18.04.26 FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
18.04.26 MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
18.04.26 SC Verl - Viktoria Köln
18.04.26 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
18.04.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
19.04.26 FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
19.04.26 VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
19.04.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
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