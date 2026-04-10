Osnabrück lädt zum Spitzenspiel: Chance für Duisburg und Rostock

Rostock fuhr gegen Verl drei hochdramatische Punkte ein. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Verfolgergruppe könnte sich am kommenden Spieltag die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen. Den Spieltag eröffnet die TSG Hoffenheim II mit ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt.