 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Osnabrück lädt zum Spitzenspiel: Chance für Duisburg und Rostock

3. Liga: Der MSV Duisburg und F.C. Hansa Rostock könnten wieder ganz nah an die Aufstiegsplätze heranrücken.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Rostock fuhr gegen Verl drei hochdramatische Punkte ein.
Rostock fuhr gegen Verl drei hochdramatische Punkte ein. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Der Verfolgergruppe könnte sich am kommenden Spieltag die große Chance bieten, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Weil am Sonntag mit dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus zwei Teams aus dem Spitzentrio sich die Punkte gegenseitig nehmen, könnte es oben noch einmal richtig eng werden. Erster Profiteur könnte der MSV Duisburg sein. Die Zebras sind bereits am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Dafür müsste der Aufsteiger auf fremdem Geläuf einen ähnlichen Spirit wie zu Hause im Wedaustadion an den Tag legen. Auch der F.C. Hansa Rostock wird auf seine Chance lauern, muss dafür die nominelle Pflichtaufgabe gegen den SSV Ulm lösen. Rot-Weiss Essen könnte mit drei Punkten gegen den FC Ingolstadt nach Punkten mit Tabellenführer Osnabrück gleichziehen. Den Spieltag eröffnet die TSG Hoffenheim II mit ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt.

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Liveticker: TSG Hoffenheim 1899 II - 1. FC Schweinfurt

Heute, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1. FC Schweinfurt 05
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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Morgen, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
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MSV Duisburg
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Liveticker: Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
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Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 14:00 Uhr
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14:00

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Liveticker: Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
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VfB Stuttgart
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Liveticker: Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Ingolstadt 04
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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm

Morgen, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
16:30live

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Liveticker: VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SC Verl

So., 12.04.2026, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30

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Liveticker: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

So., 12.04.2026, 19:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:30live

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So geht es weiter

34. Spieltag
17.04.26 SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
18.04.26 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
18.04.26 FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
18.04.26 MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
18.04.26 SC Verl - Viktoria Köln
18.04.26 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
18.04.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
19.04.26 FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
19.04.26 VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
19.04.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

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