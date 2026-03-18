 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Osnabrück einsame Spitze, RWE jetzt Zweiter, MSV zittert - der Tipp

Der VfL Osnabrück zieht einsam seine Kreise, Rot-Weiss Essen stürmt auf Rang zwei, die Verfolger zeigen Licht und Schatten. So tippt die Redaktion den Spieltag in der 3. Liga.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der VfL Osnabrück marschiert in Richtung 2. Bundesliga.
Der VfL Osnabrück marschiert in Richtung 2. Bundesliga. – Foto: Markus Verwimp

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3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Schon der 30. Spieltag in der 3. Liga steht an. Während im Tabellenkeller die Entscheidungen wohl schon gefallen sein dürften, entwickelt sich das Aufstiegsrennen immer mehr zu einem echten Krimi. Keine Mannschaft, vom VfL Osnabrück einmal abgesehen, überzeugt in dieser Saisonphase, sodass es ein Hauen und Stechen gibt. Tipps sind da ein echtes Kunststück, die Redaktion von FuPa Niederrhein versucht aber dennoch ihr Glück.

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Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

Mit ganz viel Rückenwind reist der FC Hansa Rostock zum Verfolgerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden. Zuletzt fuhr die Kogge einen 5:1-Kantersieg gegen Duisburg ein und rückte damit weiter in die Spitzengruppe der Liga vor. Der Aufstieg rückt damit wieder in greifbare Nähe. Wiesbaden ist ebenfalls noch mit in der Verlosung, gegen Hansa hat Wehen aber keine Chance.

Tipp: Hansa Rostock gewinnt in Wiesbaden 3:0.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

Eine klare Angelegenheit wird auch die Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt und der U23 des VfB Stuttgart. Die Gäste sind gut drauf, drücken von Beginn an und siegen letztlich ungefährdet. Schweinfurt kann sich derweil schon voll auf die neue Saison in der Regionalliga konzentrieren.

Tipp: Der VfB Stuttgart siegt in Schweinfurt mit 2:0.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

Die Chancen auf den Klassenerhalt schwinden beim FC Erzgebirge Aue mit jeder Woche weiter. Die Begegnung gegen den SV Waldhof Mannheim hat da schon fast mehr als nur Endspiel-Charakter. Für die Kicker aus dem Schacht reicht es aber wieder nicht, der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer.

Tipp: Waldhof Mannheim hat beim 3:1 gegen Aue keine Probleme.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

Alemannia Aachen ist on fire. Nach dem fulminanten 4:1 gegen Energie Cottbus soll nun beim FC Ingolstadt nachgelegt werden. Der Blick nach oben wird in der Kaiserstadt aber nicht gerichtet, trotzdem will der Verein den Fans im Saisonfinale noch etwas bieten.

Tipp: Der Lauf der Alemannia geht weiter - 3:1-Sieg in Ingolstadt.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

Nur einen Punkt hat Energie Cottbus aus den vergangenen beiden Spielen geholt und damit hat der Tabellenzweite seinen Vorsprung auf die Verfolger verspielt. Der Druck wächst auf die Kicker aus der Lausitz, riesig ist der Druck bereits beim SSV Ulm, dem der zweite Abstieg in Folge droht. Noch will sich an der Donau aber niemand damit abfinden und es werden noch einmal alle Kräfte mobilisiert.

Tipp: Ulm überrascht und schlägt Cottbus mit 1:0.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00

Es geht doch, dachte sich der TSV Havelse am vergangenen Wochenende. Da hatte das Team einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg gewandelt. Der direkte Wiederabstieg dürfte aber trotzdem nicht mehr zu verhindern sein. Auswärts geht es nun zum SSV Jahn Regensburg, der bei einem Erfolg wohl den Klassenerhalt sicher hätte.

Tipp: Regensburg ist abgezockt und siegt gegen Havelse mit 2:1.

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Sa., 21.03.2026, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

Der SC Verl mischt weiter in der Spitzengruppe mit. Die Ostwestfalen tun sich gegen den 1. FC Saarbrücken aber extrem schwer und so richtig zufrieden können sie mit dem Ergebnis nicht sein. Der FCS hingegen baut den Vorsprung vor den Abstiegsrängen weiter aus.

Tipp: Verl und Saarbrücken trennen sich 2:2.

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So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
13:30live

Der VfL Osnabrück will keinen Zweifel mehr am Aufstieg aufkommen lassen und seine Erfolgsserie weiter ausbauen. Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim gelingt der Mannschaft der 18. Sieg in der laufenden Saison, wodurch der Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut werden kann.

Tipp: Osnabrück lässt in Hoffenheim nichts anbrennen - 3:0.

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So., 22.03.2026, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

Im Traditionsduell stehen sich der MSV Duisburg und der TSV 1860 München gegenüber. Weit über 20.000 Zuschauer fiebern einem packenden Spiel im Wedaustadion entgegen. Die Zebras wollen nach der 1:5-Klatsche in Rostock Wiedergutmachung betreiben, die Löwen ihre Aufstiegschance wahren. Auf dem Rasen entwickelt sich ein munteres Spielchen, einen Sieger gibt es aber nicht.

Tipp: Der MSV und der TSV teilen beim 2:2 die Punkte.

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So., 22.03.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30live

Rot-Weiss Essen winkt Tabellenplatz zwei. Das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln machen die Fans zu einem Heimspiel und auf dem Rasen springt der Funke von den Rängen über. RWE spielt wie entfesselt, zeigt im Abschluss aber Schwäche. Für den Dreier reicht es trotzdem.

Tipp: Essen gewinnt in Köln mit 2:0.

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