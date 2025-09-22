Osnabrück bezwingt Aue mit 3:1 – Standards und Joker sorgen für Dreier

Der VfL Osnabrück hat sich am Samstagnachmittag mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause den zweiten Heimsieg der laufenden Drittligasaison gesichert. Beim 3:1-Erfolg über den FC Erzgebirge Aue sorgten erneut Standardsituationen für die Wende – und ein Joker setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.
Bei hochsommerlichen Temperaturen in Osnabrück brauchten beide Teams einige Anläufe, um gefährlich zu werden. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit gehörte den Gästen: Julian Guttau traf aus der Distanz den Innenpfosten, der Ball sprang jedoch zurück ins Feld (42.). Auch VfL-Keeper Lukas Jonsson musste bei zwei weiteren Abschlüssen von Aue auf dem Posten sein.
Osnabrück hatte zwar mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Abschlüsse. In der Pause reagierte Cheftrainer Timo Schultz – offenbar auch mit deutlichen Worten. Seine Mannschaft kam aggressiver und zielstrebiger aus der Kabine.
Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff spielte sich der VfL erstmals sehenswert durch den Strafraum. Luc Ihorst, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, legte auf Fridolin Wagner ab – dessen Schuss flog jedoch deutlich über das Tor. Besser machte es wenig später Bjarke Jacobsen, der eine Ecke von Patrick Kammerbauer per Flugkopfball zur Führung ins Netz wuchtete (49.). Es war bereits der dritte Saisontreffer des dänischen Mittelfeldspielers.
Der VfL blieb dran: Meißner hätte in der 50. Minute erhöhen können, zielte aber knapp vorbei. Kurz darauf hatte Osnabrück das Glück des Tüchtigen: Lars Kehl zog aus 18 Metern ab, Tristan Zobel blockte den Ball mit dem Arm – Schiedsrichter Yannick Rupert entschied auf Handelfmeter. Wie schon in Essen übernahm Kehl Verantwortung und traf sicher ins linke Eck (64.).
Die Partie schien entschieden, doch Aue steckte nicht auf. Mika Clausen nutzte eine Unordnung in der VfL-Abwehr und verkürzte auf 2:1 (71.). Die Gäste warfen nun alles nach vorn. Julian Günther-Schmidt hatte per Kopf die Riesenchance auf den Ausgleich, scheiterte aber an Lukas Jonsson (85.).
Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag für Aue: Der eingewechselte Bernd Riesselmann, gerade erst auf dem Platz, luchste Malone den Ball im Gegenpressing ab – der US-Amerikaner brachte den Osnabrücker regelwidrig zu Fall, als dieser frei durch war. Rot für Malone (90.). In Überzahl setzte Osnabrück zum Konter an: Ismail Badjie, ebenfalls eingewechselt, blieb cool und traf ins kurze Eck zum 3:1-Endstand (90.+5).
Mit dem verdienten Heimsieg klettert der VfL Osnabrück nach sieben Spieltagen auf Platz vier der Tabelle. Nächster Gegner ist Viktoria Köln – am kommenden Sonntagabend (19:30 Uhr) geht es auswärts im Sportpark Höhenberg weiter.