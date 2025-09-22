– Foto: Björn Kaisen

Osnabrück bezwingt Aue mit 3:1 – Standards und Joker sorgen für Dreier Starke zweite Halbzeit dreht die Partie – Jacobsen trifft erneut, Badjie macht den Deckel drauf Verlinkte Inhalte 3. Liga VfL Osnabrück Erzgeb. Aue

Der VfL Osnabrück hat sich am Samstagnachmittag mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause den zweiten Heimsieg der laufenden Drittligasaison gesichert. Beim 3:1-Erfolg über den FC Erzgebirge Aue sorgten erneut Standardsituationen für die Wende – und ein Joker setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen in Osnabrück brauchten beide Teams einige Anläufe, um gefährlich zu werden. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit gehörte den Gästen: Julian Guttau traf aus der Distanz den Innenpfosten, der Ball sprang jedoch zurück ins Feld (42.). Auch VfL-Keeper Lukas Jonsson musste bei zwei weiteren Abschlüssen von Aue auf dem Posten sein. Osnabrück hatte zwar mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Abschlüsse. In der Pause reagierte Cheftrainer Timo Schultz – offenbar auch mit deutlichen Worten. Seine Mannschaft kam aggressiver und zielstrebiger aus der Kabine.

Jacobsen trifft erneut – Kehl per Elfmeter Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff spielte sich der VfL erstmals sehenswert durch den Strafraum. Luc Ihorst, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, legte auf Fridolin Wagner ab – dessen Schuss flog jedoch deutlich über das Tor. Besser machte es wenig später Bjarke Jacobsen, der eine Ecke von Patrick Kammerbauer per Flugkopfball zur Führung ins Netz wuchtete (49.). Es war bereits der dritte Saisontreffer des dänischen Mittelfeldspielers.