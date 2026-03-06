Osnabrück baut Führung aus, RWE mit Kopf-Problem, MSV-Sieg - der Tipp

Der VfL Osnabrück marschiert weiter in Richtung 2. Bundesliga. – Foto: Markus Verwimp

Zum Abschluss der Englischen Woche stehen in der 3. Liga noch einmal spannende Duelle auf dem Programm. Wie gewohnt tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein den Spieltag für euch. Sie prognostiziert einen Sieg für den VfL Osnabrück, eine Niederlage für Rot-Weiss Essen, eine Fortsetzung des Lauf vom TSV 1860 München und einen Heimsieg für den MSV Duisburg.

Der Lauf der Löwen geht in die nächste Runde. Auch das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln endet für den TSV 1860 München mit einem Erfolgserlebnis. Dadurch setzt sich der TSV auch weiter in der Spitzengruppe fest und wahrt seine Chancen auf einen Spitzenplatz am Saisonende.

Mit viel Selbstvertrauen geht Alemannia Aachen in das Duell mit Kellerkind Erzgebirge Aue. Die Kaiserstädter dürften mit dem jüngsten Erfolg gegen Schweinfurt den Klassenerhalt so gut wie sicher haben, Aue hingegen muss dringend punkten. Am Ende ist der Druck für die Schacht-Kicker zu groß.

Tipp: Aachen gewinnt in Aue klar mit 3:0.

Spitzenspiel, Ost-Duell - Fußballherz was willst du mehr? Der FC Energie Cottbus empfängt Hansa Rostock. Für die Lausitzer geht es um die Tabellenführung, die Kogge will den Abstand nach ganz oben weiter verringern. Auch die Fans sind heiß und sorgen für ein stimmungsvolles Spiel. Mit einem späten Treffer findet die Partie ihre Entscheidung. Tipp: Hansa Rostock gewinnt in Cottbus mit 3:2.

Eine unerwartete Niederlage gab es für Wehen Wiesbaden unter der Woche gegen den 1. FC Saarbrücken, wodurch das Team in der Tabelle auf den achten Platz abgerutscht ist. Noch ist für Wiesbaden aber alles drin. Am Samstag wartet der Nachwuchs des VfB Stuttgart auf den SVW. Für die Schwaben gab es zuletzt ebenfalls kein Erfolgserlebnis zu feiern. In einem sehenswerten Spiel wird den Zuschauern einiges geboten, so richtig zufrieden ist am Ende jedoch niemand. Tipp: Wiesbaden und Stuttgart II teilen die Punkte - 3:3.

Spiel eins nach dem Beinah-Abbruch für Rot-Weiss Essen. Die Kicker von der Hafenstraße sind bei der Reserve der TSG Hoffenheim II gefordert und wollen dort ihre gute Ausgangsposition festigen. Die spannende Frage wird sein, ob der Kopf mitmacht, nachdem er nun einige Tage Zeit hatte, die Geschehnisse aus dem Mannheim-Spiel zu verarbeiten. Tipp: RWE muss sich geschlagen geben. Hoffenheim gewinnt mit 3:1.

Kellerduell in Schweinfurt. Der 1. FC Schweinfurt empfängt den SSV Ulm. Während für den Schnüdel bei inzwischen 21 Punkten Rückstand die Saison gelaufen ist, hoffen die Verantwortlichen in Ulm bei nur acht Zählern Abstand auf das rettende Ufer noch auf den Klassenerhalt. Tipp: Ulm wahrt die Hoffnung und gewinnt gegen Schweinfurt mit 2:0.

Zum Ende der Englischen Woche wartet noch einmal eine ordentliche Portion Reisestress auf den Tabellenführer. Der VfL Osnabrück muss zum SSV Jahn Regensburg. Dort soll die Siegesserie ausgebaut und der nächste Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht werden. Regensburg hält gut dagegen, kann letztlich aber die vierten VfL-Erfolg in Serie nicht verhindern. Tipp: Osnabrück kommt durch einen 2:0-Sieg zur alleinigen Tabellenführung.

Auch für den TSV Havelse gibt es kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Aufsteiger scheint nach nur einem Jahr den direkten Rückzug in die Regionalliga antreten zu müssen. Der SV Waldhof Mannheim hat sich indes zum ersten Verfolger der großen Spitzengruppe entwickelt. Nur mit einem Sieg könnte noch mit einem halben Auge nach oben geschielt werden, doch der TSV ist ein unbequemer Gegner. Tipp: Havelse kommt zum nächsten Punktgewinn. Die Partie gegen Mannheim endet 1:1.

Zweimal in Folge hat der MSV Duisburg nun nicht gewinnen können und dadurch seine gute Ausgangsposition verspielt. Die Verfolger sitzen den Zebras im Nacken, das Spitzen-Duo ist voranmarschiert. Gegen einen widererstarktes 1. FC Saarbrücken zählt am Sonntag einzig ein Dreier, sonst könnte es im Klassement weiter nach unten gehen. Immerhin darf der MSV vor heimischem Publikum spielen. Tipp: Duisburg findet zurück in die Spur und kommt zu einem glanzlosen 2:1-Sieg.

