Osnabrück ärgert Dresden, Tor-Spektakel in Ingolstadt und Essen

Schneckenrennen an der Spitze: Nach dem 1. FC Saarbrücken (1:1) am Freitagabend, ließ auch Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück (0:1) wertvolle Punkte liegen. Am Sonntag könnten Arminia Bielefeld und Energie Cottbus Profit aus den Patzern der Konkurrenz schlagen. Der FC Ingolstadt leistete sich unterdessen ein 3:3-Tor-Spektakel gegen Hannover 96 II. Rot-Weiss Essen kann nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue erstmal beruhigt durchatmen.

Nach einem trägen Auftakt in die Partie übernahm der 1. FCS allmählich die Spielkontrolle. Florian Krüger gelangte so erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor, doch Florian Stritzel war rechtzeitig auf der Hut (24.). Etwas später wurde es auch bei einem Schuss von Tim Civeja brenzlig, doch er Abwehrverbund der Hausherren konnte noch rechtzeitig klären (36.).

Mitten in der besseren Phase der Hausherren schlug Saarbrücken wieder zurück. Maurice Multhaup fand Krüger mit einer Hereingabe, der gekonnt per Kopf zum Ausgleich traf (58.). Beide Teams hatten in der Folge noch ordentliche Gelegenheiten, doch sowohl Menzel (70.) als auch Stritzel (74.) ließen durch starke Paraden keine weiteren Gegentreffer zu.

Saarbrücken zieht mindestens für zwei Nächte an Energie Cottbus im Tableau vorbei, doch im Rücken können nun auch die weiteren Verfolger aufrücken.

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Saarbrücken 1:1

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt, Florian Carstens, Justin Janitzek, Felix Luckeneder, Gino Fechner (90. Fabian Greilinger), Emanuel Taffertshofer (76. Ivan Franjic), Nick Bätzner (79. Ole Wohlers), Ryan Johansson (90. Florian Hübner), Moritz Flotho (76. Orestis Kiomourtzoglou), Fatih Kaya - Trainer: Nils Döring

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto (66. Philip Fahrner), Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (76. Sebastian Vasiliadis), Patrick Sontheimer, Tim Civeja (76. Simon Stehle), Kai Brünker (66. Stefan Feiertag), Maurice Multhaup, Florian Krüger (66. Elijah Krahn) - Trainer: Rüdiger Ziehl

Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 6784

Tore: 1:0 Emanuel Taffertshofer (38.), 1:1 Florian Krüger (58.)

Essen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Es dauerte ein wenig, bis es wirklich gefährlich in dieser Begegnung wurde. Dann prallte der Ball nach einem Standard zu Tom Moustier, der mit einem wuchtigen Schuss die 1:0-Führung der Hausherren besorgte (21.). Aue glich kurz darauf durch Ali Loune aus - nach einer Flanke von Pascal Fallmann drückte der 23-Jährige das Spielgerät mit der Brust über die Linie (30.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Fallmann dann Ahmet Arslan zu Fall - der Gefoulte trat selbst an und verlud Martin Männel souverän (45+1). Mit dieser 2:1-Führung der Essener ging es in die Halbzeit. Ähnlich wie im ersten Durchgang dauerte es auch im zweiten bis es aktionsreich wurde. Dann war es mal wieder Arslan der nach einer Ablage von Tobias Kraulich sehenswert zur 3:1-Führung vollstreckte. Aue brauchte etwas um zurück zu schlagen, bis dann Steffen Nkansah per Kopf für den Anschlusstreffer sorgte (79.). Aue versuchte noch einmal alles, doch das Tor erzielten die Gastgeber. Dominik Martinovic setzte den einlaufenden Eric Voufack in Szene, der vor Männel cool blieb und zur 4:2-Entscheidung einschob (88.). RWE verschafft sich somit reichlich Luft im Abstiegskampf. Rot-Weiss Essen – FC Erzgebirge Aue 4:2

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (69. Matti Wagner), Tobias Kraulich, Michael Schultz, Julian Eitschberger (58. Eric Voufack), Tom Moustier, Ramien Safi (85. Manuel Wintzheimer), Ahmet Arslan (85. Jimmy Kaparos), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (69. Dominik Martinovic)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak (46. Tim Hoffmann), Steffen Nkansah, Kilian Jakob, Maxim Burghardt (18. Pascal Fallmann), Boris Tashchy (69. Marvin Stefaniak), Sean Seitz (68. Ricky Bornschein), Mirnes Pepic, Jonah Fabisch, Ali Loune, Maximilian Schmid (53. Omar Sijaric)

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen) - Zuschauer: 17307

Tore: 1:0 Tom Moustier (20.), 1:1 Ali Loune (30.), 2:1 Ahmet Arslan (45.+1 Foulelfmeter), 3:1 Ahmet Arslan (67.), 3:2 Steffen Nkansah (79.), 4:2 Eric Voufack (89.) ______ Unterhaching schockt Stuttgart II spät

Nach nur acht Minuten durfte der Gast in diesem Abstiegsduell das erste Mal jubeln. Laurin Ulrich setzte Benjamin Boakye in Szene, der eiskalt vor Kai Eisele einschob (8.). Die Hausherren brauchten nicht lange um den Gegentreffer zu verdauen und kamen durch Luc Ihorst, der mit seinem Abschluss jedoch an Dennis Seimen scheiterte, zur ersten gefährlichen Aktion (13.). Der zweite gefährliche Angriff der Gastgeber saß jedoch. Fabio Torsiello fand Ihorst vor dem Tor - diesmal ließ sich der Stürmer die Chance nicht ergehen und schob ein zum 1:1-Ausgleich (27.). Ansonsten passierte nichts mehr in Halbzeit eins.

Für den VfB reichte es nur zu einem Punkt gegen Unterhaching. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion

Die zweite Hälfte begann mit einem Kracher für den Gast - Wahid Faghir prüfte Eisel mit einem strammen Schuss, jedoch parierte der Torwart der Vorstädter (47.). Nach einigen Fouls und gelben Karten traf Thomas Kastanaras zu erneuten Führung des VfB - wieder ist es Ulrich der den freistehenden 22-Jährigen bediente, der dann nur noch den Fuß hinhalten musste (77.). In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Mohamed Sankoh die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch am oberen Gebälk (90+1). Diese vergebene Chance rächte sich kurz darauf, als Lenn Jastremski nach Vorlage von Simon Skarlatidis zum 2:2-Endstand traf (90+3). Stuttgart II verpasst es somit auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu springen und verbleibt auf Platz 17.

SpVgg Unterhaching – VfB Stuttgart II 2:2

SpVgg Unterhaching: Kai Eisele, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Ben Schlicke, Maximilian Hennig, Tim Knipping, Sebastian Maier (66. Nils Ortel), Johannes Geis, Luc Ihorst (78. Alexander Leuthard), Lenn Jastremski, Fabio Torsiello (54. Simon Skarlatidis) - Trainer: Vitali Matvienko - Trainer: Sven Bender

VfB Stuttgart II: Dennis Seimen, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth (69. Alexander Groiß), Michael Glück (83. Kaden Amaniampong), Jannik Hofmann, Nicolas Sessa (69. Jarzinho Malanga), Luca Mack, Laurin Ulrich, Benjamin Boakye, Thomas Kastanaras (83. Leon Reichardt), Wahid Faghir (69. Mohamed Sankoh) - Trainer: Markus Fiedler

Schiedsrichter: Michael Näther - Zuschauer: 2825

Tore: 0:1 Benjamin Boakye (8.), 1:1 Luc Ihorst (27.), 1:2 Thomas Kastanaras (77.), 2:2 Lenn Jastremski (90.) ______ Frödes Last-Minute-Treffer bringt Ingolstadt zumindest einen Punkt

Die Schanzer zeigten sich direkt zu Beginn hellwach. Tim Heike prüfte erstmals Toni Stahl mit einem Heber, aber der 96-Keeper vereitelte die Führung (4.).Danach rissen die Hannoveraner das Spiel mehr und mehr an sich. Mustafa Abdullatif fand Valmir Sulejmani, der sicher zur Führung traf (11.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurden die Gäste auch stärker, konnten aber nicht für genügend klare Chancen sorgen. Zwar zeigte sich auch Ingolstadt wieder vereinzelt vor dem gegnerischen Strafraum, doch erneut hatte Hannover die bessere Antwort. Hayate Matsuda brachte eine Flanke auf Robin Kalem, der diese technisch ideal im Tor unterbrachte (58.). Ingolstadt war nun gefordert - und lieferte: Deniz Zeitler sorgte am Ende eines langen Balles für den 1:2-Anschluss (72.). Und auch zwei weitere Joker zündeten. Gustav Christensen leitete auf Ryan Malone weiter, der zum Ausgleich einnickte (81.). Das Momentum war nun endgültig auf Seiten der Hausherren, doch stattdessen stellte Sean Busch mit einem punktgenauen Distanzschuss die alte Führung wieder her (83.). Ingolstadt drückte daraufhin auf den Ausgleich und versuchte es mit der Brechstange. Tief in der Nachspielzeit fand dann noch einen Flanke das entscheidende Ziel. Lukas Fröde stand richtig und köpfte zum umjubelten Ausgleich ein. FC Ingolstadt 04 – Hannover 96 II 3:3

FC Ingolstadt 04: Pelle Boevink, Marcel Costly, Mladen Cvjetinovic, Felix Keidel, Yannick Deichmann (74. David Kopacz), Lukas Fröde, Benjamin Kanuric (59. Gustav Christensen), Elias Decker, Max Besuschkow (74. Moritz Seiffert), Pascal Testroet (59. Ryan Malone), Tim Heike (46. Deniz Zeitler)

Hannover 96 II: Toni Stahl, Hayate Matsuda, Lukas Wallner, Mustafa Abdullatif (75. Fynn Arkenberg), Robin Kalem (82. Michel Dammeier), Eric Uhlmann, Ben Westermeier, Noel Aseko, Jeremie Niklaus, Stefano Marino (82. Melkamu Frauendorf), Valmir Sulejmani (68. Sean Busch) - Trainer: Daniel Stendel

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg) - Zuschauer: 4391

Tore: 0:1 Valmir Sulejmani (11.), 0:2 Robin Kalem (58.), 1:2 Deniz Zeitler (72.), 2:2 Ryan Malone (81.), 2:3 Sean Busch (83.), 3:3 Lukas Fröde (90.+6) ______ Osnabrück sorgt für Überraschung gegen den Tabellenführer

Die Zeichen waren vor dem Spiel klar, als der Spitzenreiter Dresden auf den Abstiegskandidaten Osnabrück traf. Doch die erste große Chance der Partie gehörte den Gästen - Kofi Amoako schlenzte einen Ball sehenswert aufs linke Eck, jedoch lenkte Tim Schreiber das Spielgerät um den Pfosten (13.). Dresden versuchte es in der Folgezeit immer wieder mit Angriffen, kamen jedoch selten gefährlich vors Tor. Der Abschluss Dominik Kother (22.) und der Kopfball von Stefan Kutschke (38.) waren die einzig nennenswerten Chancen in er ersten Halbzeit. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte war es ein ähnliches Bild - beide Mannschaften hatten Probleme gefährlich zu werden. In der 75 Minute war es dann wieder Kother der nach schöner Vorarbeit von Robin Meißner knapp verzog (75.). Auch der Abschluss von Jonas Oehmichen konnte im letzten Moment abgeblockt werden (85.). Aus dem Nichts schoss Niklas Wiemann die Gäste zur 1:0-Führung. Braydon Manu flankte an den zweiten Pfosten, wo Wiemann heranrauchte und den Ball über den Innenpfosten zum 1:0-Endstand aus Sicht der Osnabrücker ins Tor bugsierte (88.). Dresden verpasst somit den großen Schritt in Richtung Aufstieg, während Osnabrück ein Zeichen im Abstiegskampf setzte.

SG Dynamo Dresden – VfL Osnabrück 0:1

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Claudio Kammerknecht, Lars Bünning, Lukas Boeder (57. Tony Menzel), Philip Heise, Aljaz Casar, Jonas Sterner, Stefan Kutschke (57. Christoph Daferner), Robin Meißner (76. Jakob Lemmer), Dominik Kother (76. Jonas Oehmichen), Mika Baur (65. Niklas Hauptmann) - Trainer: Thomas Stamm

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Maxwell Gyamfi, Yigit Karademir, Niklas Kölle (78. Niklas Wiemann), Jannik Müller, Niklas Niehoff (71. Braydon Manu), Kofi Amoako (78. Robert Tesche), Bryang Kayo, Bryan Henning, Lars Kehl (71. Dave Gnaase), Marcus Müller (61. Joël Zwarts) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Marco Antwerpen - Trainer: Frank Döpper

Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 30351

Tore: 0:1 Niklas Wiemann (88.)

Kinsombi unaufhaltsam: Verl ohne Chance gegen die Kogge

Frühstart für Hansa: Ein Abschluss von Christian Kinsombi rutschte Philipp Schulze durch und von dort ins Tor (4.). Echte Torchancen ließen dann aber lange auf sich warten. Feldvorteile gehörten den Gästen, mehr aber auch nicht. Stattdessen meldete sich auch Verl nach einer Weile wieder gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum. Marcel Benger setzte Eduard Probst in Szene, der Keeper Benjamin Uphoff zu einem starken Reflex zwang (28.). Daraufhin hatte die Partie wieder einen Durchhänger So erhöhte Adrien Lebeau beinahe aus den Nichts nach einem Freistoß für die Kogge (45.+4). Den Motivationsschub nahmen die Hausherren auch in den zweiten Durchgang mit. Sigurd Haugen fand den mitlaufenden Kinsombi, der einen Gegenspieler stehen ließ und auch seinen zweiten Treffer bejubeln durfte (52.). Kinsombi war auch in der Folgeaktion entscheidend beteiligt. Von mehreren Verlern war er nicht vom Ball zu trennen und schließlich lenkte Tim Köhler seinen Abschluss ins eigene Tor (64.). Die Gäste waren in der Folge sichtlich geschlagen und leisteten keine Gegenwehr mehr. Rostock ließ die Partie locker austrudeln. F.C. Hansa Rostock – SC Verl 4:0

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Felix Ruschke, Alexander Rossipal, Benno Dietze, Ahmet Gürleyen (79. King Manu), Christian Kinsombi (72. Antonio Jonjic), Franz Pfanne, Adrien Lebeau (67. Tim Krohn), Marco Schuster, Jan Mejdr (79. Fiete Bock), Sigurd Haugen (72. Cedric Harenbrock)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Tim Köhler (67. Daniel Mikic), Niko Kijewski, Patrick Kammerbauer, Marcel Benger (57. Konstantin Gerhardt), Berkan Taz, Yari Otto (46. Julian Stark), Lars Lokotsch (57. Jonas Arweiler), Eduard Probst (56. Dominik Steczyk), Timur Gayret

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) - Zuschauer: 24060

Tore: 1:0 Christian Kinsombi (4.), 2:0 Adrien Lebeau (45.+4), 3:0 Christian Kinsombi (52.), 4:0 Tim Köhler (64. Eigentor) ______ Aachen macht den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt Heute, 16:30 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen SV Sandhausen Sandhausen 2 1 Der SVS konnte sich noch gar nicht richtig umsehen, da stand es schon 1:0 für die Hausherren. Luan Simnica lenkte einen Eckball von Soufiane El-Faouzi denkbar unglücklich ins eigene Tor (3.). Danach hatten die Kaiserstädter die Partie eigentlich im Griff, verteilten aber auch Geschenke. El-Faouzi ging im Strafraum gegen David Otto etwas ungestüm zu Werke und verursachte einen Elfmeter für den SVS. Diesen vereitelte Elias Bördner gegen Besar Halimi (16.). Erst mit Verzögerung sollte Sandhausen zum Ausgleich kommen. Jonas Weik fand mit seiner Flanke Dominic Baumann, der mustergültig per Kopf zum 1:1 einnickte (20.). Danach spielte sich die Partie grundsätzlich von den beiden Strafraum entfernt ab. Lamar Yarbrough sorgte nach einer Weile mal wieder für Gefahr, sein Distanzschuss rauschte knapp am Tor vorbei (35.). Kurz vor Halbzeitpfiff hatte der Deutsch-Amerikaner dann mehr Erfolg. Nach einer Ecke brannte es lichterloh im Strafraum der Kurpfälzer. Am Ende drückte Yarbrough den Ball über die Linie (45.+1). In Durchgang zwei hatten die Aachener zunächst mehr vom Spiel. Ein Abschluss von Florian Heister landete dabei zu zentral auf dem SVS-Tor (48.). Echte Torgefahr ließ in der Folge lange auf sich warten. Erst nach über einer Stunde war dann wieder Sandhausen an der Reihe. Nach einem Eckball zwang Marco Schikora Schlussmann Bördner zu einer starken Parade (66.). Zwingen wurde aus daraufhin auf beiden Seiten nicht. Aton Heinz' Abschluss nahe der Strafraumgrenze schaute zumindest nochmal ins Tor, ging aber knapp daran vorbei (81.). Die vorsichtige Schlussoffensive der Kurpfälzer konnten die Aachener letztlich problemlos wegverteidigen. Die größten Abstiegssorgen sollten die Aachener beiseite legen dürfen. Ganz anders sieht es beim SVS, der in der roten Zone auf der Stelle tritt. Alemannia Aachen – SV Sandhausen 2:1

Alemannia Aachen: Elias Bördner, Mika Hanraths, Jan-Luca Rumpf, Felix Meyer, Lamar Yarbrough, Florian Heister, Soufiane El-Faouzi, Gianluca Gaudino, Anas Bakhat, Danilo Wiebe, Niklas Castelle

SV Sandhausen: David Richter, Luca-Milan Zander, Edvinas Girdvainis, Marco Schikora, Jonas Weik, Jeremias Lorch, Besar Halimi, Luan Simnica, Richard Meier, David Otto, Dominic Baumann

Schiedsrichter: Felix Prigan

Tore: 1:0 Luan Simnica (3. Eigentor), 1:1 Dominic Baumann (20.), 2:1 Lamar Yarbrough (45.) ______ Liveticker: SV Waldhof Mannheim - 1860 München

