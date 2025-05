Osman Sahin geht für die SG Duisburg-Süd auf Torejagd. – Foto: Roberto Parolari

Osman Sahin: Gegen jeden Gegner getroffen Für die SG Duisburg-Süd geht Osman Sahin auf Torejagd. In der laufenden Saison hat er nun gegen jeden Gegner mindestens einmal getroffen. Verlinkte Inhalte KL A1 Duisburg/D/M RW Mülheim SG Süd 98/20 Osman Şahin

Er ist der Mann der vielen Tore. Das hat Osman Sahin immer wieder unter Beweis gestellt. Seit vielen Jahren trifft der "Bulle" der SG Duisburg-Süd in steter Regelmäßigkeit zweistellig. Allein 98 Treffer gelangen ihm in den zurückliegenden drei Jahren, bis zum Ende der Saison in der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 1, dürfte er wohl die 100er Marke knacken. Und noch etwas ist ihm im laufenden Wettbewerb gelungen: Sahin hat gegen jede Mannschaft mindestens einmal getroffen. "Gegen alle Gegner in einer Saison zu treffen, passiert mir auch sehr selten", gesteht er.

So., 18.05.2025, 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim RW Mülheim SG Duisburg-Süd 98/20 SG Süd 98/20 15:30 PUSH >>> Das ist Osman Sahin Die Zahlen sprechen eindeutig für Osman Sahin. Der erfahrene Angreifer ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Torgarant und inzwischen eine echte Institution in der Duisburger A-Liga. In nahezu jeder Spielzeit hat er zweistellig getroffen, sein persönlicher Bestwert ist datiert auf die Saison 2018/19, als er in Diensten des Duisburger SV 1900 II satte 42 Buden machte. Mit den 21 Vorlagen kam er da also auf 63 Scorerpunkte.

Nächster Meilenstein greifbar nah Seit dem Sommer 2022 ist er wieder für seinen ehemaligen Jugendverein aktiv, der nach einer Fusion nun als SG Duisburg-Süd am Spielbetrieb teilnimmt. Dort ist er nun also in seiner dritten Saison und stand bislang in 65 Begegnungen für die erste Mannschaft auf dem Feld. Gleich im ersten Jahr gelang der Aufstieg von der Kreisliga B ins Kreisoberhaus. Der Klassenerhalt konnte jeweils souverän gemeistert werden - was natürlich auch an der Treffsicherheit von Sahin liegt. 98 Tore und 43 Vorlagen in drei Jahren sprechen für sich.