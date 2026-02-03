Osman Berkay Altin wechselt aus der Oberliga zu Germania Bleckenstedt

Der FC Germania Bleckenstedt hat für die Rückrunde nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verstärkt seine Defensive mit Osman Berkay Altin. Der 22-Jährige wechselt vom Oberligisten U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg, für den er in der Hinrunde in elf Pflichtspielen zum Einsatz kam. Zuletzt jedoch nur noch für wenige Minuten.

Altin kann auf eine hochwertige fußballerische Ausbildung zurückblicken. In seiner Jugend durchlief er unter anderem die Leistungszentren von Eintracht Braunschweig, Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Magdeburg. Im Herrenbereich sammelte er zudem Oberliga-Erfahrung bei Germania Halberstadt sowie bei der U23 von Eintracht Braunschweig, wo er insgesamt 50 Oberliga-Partien absolvierte und bereits mit seinem heutigen Teamkollegen Hendrik Neumann, dessen Transfer vor wenigen Tagen verkündet wurde, zusammenspielte.

Der 1,84 Meter große Defensivspieler zeichnet sich durch Ruhe am Ball, körperliche Präsenz und Flexibilität aus. Sowohl auf der Sechserposition als auch in der Innenverteidigung fühlt sich Altin zu Hause und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.