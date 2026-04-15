Osman Berkay Altin bleibt Germania Bleckenstedt erhalten

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Osman Berkay Altin bauen. Der Winterzugang bleibt dem Verein erhalten und soll weiterhin eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der 22-Jährige hat sich seit seinem Wechsel aus der Oberliga von Lupo Martini Wolfsburg schnell integriert und ist aus der Abwehr kaum noch wegzudenken. Mit seiner Präsenz und bereits gesammelten Erfahrung sorgt er für Stabilität in der Hintermannschaft und entwickelt sich kontinuierlich weiter. In der laufenden Rückrunde stand der Defensivmann sieben Mal auf dem Platz, absolvierte dabei fast alle Minuten und erzielte einen Treffer.

Neben seinen sportlichen Qualitäten wird Altin auch menschlich als wichtiger Bestandteil der Mannschaft gesehen. Der Verein beschreibt ihn als zuverlässig und voll im Sinne des Teams agierend.