Oscar Schönfelder bleibt Jahn Regensburg treu Der 25-jährige Außenverteidiger hat seinen Vertrag beim Drittligisten um ein Jahr verlängert von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Läuft weiterhin für den SSV Jahn Regensburg auf: Oscar Schönfelder (am Ball). – Foto: Imago/Matthias Koch

Außenverteidiger Oscar Schönfelder läuft auch nächste Saison für den SSV Jahn auf. Spieler und Verein haben sich auf eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt. Das teilte der Jahn am Montag mit. Der 25-Jährige spielt nach seiner Leihe von Werder Bremen seit 2022 in Regensburg und unterschrieb nun für ein weiteres Jahr bis Juni 2027.

Sportdirektor Alexander Schmalhofer freut sein Verbleib: „Oscar kennt den Verein und das Umfeld bestens und ist dort sehr angesehen. Trotz anfänglicher Verletzungsproblemen hat er sich zu einem stabilen und wichtigen Leistungsträger innerhalb unserer Mannschaft entwickelt und hat sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken. Umso mehr freut es mich deshalb, weiter auf seine Qualitäten als Spieler, aber auch als Mensch zählen zu können“, lässt sich der Funktionär in einer entsprechenden Pressemitteilung zitieren.



Der 25-Jährige selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung beim Jahn: „Ich freue mich, den Weg mit dem SSV Jahn weiterzugehen. Ich habe in den letzten Monaten jeden Tag hart gearbeitet, um stabil und gestärkt meine Leistungen auf den Platz zu bringen. Nun blicke ich voller Tatendrang auf die kommenden Aufgaben und werde alles dafür geben, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“



