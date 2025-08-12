OSC zieht in dritte Runde des Kreispokals ein

"Ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Wir wussten, dass wir uns heute Strecken mussten um gegen Glane zu bestehen. Das haben die Jungs super gemacht und am Ende auch verdient die nächste Runde erreicht. Wir haben den Ball gut laufen lassen und haben gerade in Halbzeit 1 ganz wenig zugelassen. Kurz vor der Pause gehen wir dann durch Mutzi in Führung. In Halbzeit 2 gab es dann gute Chancen auf beiden Seiten, wobei wir diesmal einfach auch mal die ein oder andere Chance genutzt haben.

Wir sind noch nicht da wo wir sein wollen, aber wir sind auf einem guten Weg.

Man darf aber auch nicht vergessen das Glane die ein oder andere Granate nicht an Board hatte, somit können wir das Ganze auch gut einschätzen. Für den Augenblick sind wir aber einfach glücklich, dass wir die Hürde überstanden haben und freuen uns auf eine weitere runde im Pokal. Frank und seiner Truppe wünschen wir nur das beste," freute sich Coach Derek Cooper über das gute Spiel seiner Mannschaft.