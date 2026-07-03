OSC verstärkt die Offensive mit Ekweh Der Bremenliga-erfahrene Flügelspieler wechselt vom SV Hemelingen zum OSC Bremerhaven und soll mit Tempo und Eins-gegen-eins-Qualitäten neue Impulse setzen. von smu · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: OSC Bremerhaven

Der OSC Bremerhaven treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und hat Cyril-Jeniour Ebone Ekweh verpflichtet. Der 20 Jahre alte Außenstürmer wechselt vom SV Hemelingen zum Ligakonkurrenten. Das gab der Verein über seine sozialen Kanäle bekannt.

Schneller Außenstürmer für die neue Saison Ekweh bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Bremenliga mit. Dort absolvierte der Offensivspieler bislang 27 Partien, in denen ihm fünf Tore und vier Vorlagen gelangen. Beim OSC soll er vor allem über seine Dynamik auf den Außenbahnen für mehr Durchschlagskraft sorgen.