OSC verstärkt die Offensive mit Ekweh

Der OSC Bremerhaven treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und hat Cyril-Jeniour Ebone Ekweh verpflichtet. Der 20 Jahre alte Außenstürmer wechselt vom SV Hemelingen zum Ligakonkurrenten. Das gab der Verein über seine sozialen Kanäle bekannt.
Schneller Außenstürmer für die neue Saison
Ekweh bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Bremenliga mit. Dort absolvierte der Offensivspieler bislang 27 Partien, in denen ihm fünf Tore und vier Vorlagen gelangen. Beim OSC soll er vor allem über seine Dynamik auf den Außenbahnen für mehr Durchschlagskraft sorgen.
Der gebürtige Offensivspieler wurde im Nachwuchs des FC Oberneuland, des SC Borgfeld sowie des JFV Nordwest ausgebildet, bevor er sich dem SV Hemelingen anschloss. Der OSC beschreibt seinen Neuzugang als schnellen, aggressiven und technisch starken Flügelspieler, der mit seinen Eins-gegen-eins-Qualitäten das Offensivspiel beleben soll.